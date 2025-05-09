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Hakan Fidan Suikaste Uğradığını İlk Kez Açıkladı: “Ağır Arsenik ve Civa Verildi, Zehirlendim”

Hakan Fidan Suikaste Uğradığını İlk Kez Açıkladı: “Ağır Arsenik ve Civa Verildi, Zehirlendim”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 22:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV’de açıklamalarda bulundu. Fidan, suikaste uğradığını ilk kez açıkladı. Olayın 4-5 sene önce yaşandığını belirten Fidan, “Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve civa verildi. Zehirlendim” dedi. İşte Hakan Fidan’ın o açıklamaları:

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Hakan Fidan'ın şok eden açıklamasını buradan izleyebilirsiniz 👇

Hakan Fidan, suikaste uğradığını ilk kez açıkladı.

Hakan Fidan, suikaste uğradığını ilk kez açıkladı.

24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek'in sunduğu '24 Özel' yayınına konuk olan Bakan Fidan, 'Daha önce söylemedim. Ağır arsenik ve civa verildi. Bir yerde oldu. Tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene önce oldu” dedi.

Murat Çiçek’in “Kimin yaptığı hususunda bilginiz var mı?” sorusuna ise Bakan Fidan, “O detaylara girmeyelim. Dışarıda olan konulardan. Sadece içeride düşman yok, dışarıda da var” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Pelda

O işler mâlum kesimden sorulur, hâliyle size hiçbir şey olmaz. Geçiniz..

oğlum şemistan

He gülüm he! Bu işler kesinlikle bir tarafın işi ve diğer taraf kesinlikle bir masumlar ordusu!

aylinaylinlin

Nasıl hayatta kalmış onu da paylaşsaydı keşke

mzyyncngz

Manda yoğurduna medine hurması karıştirmıştir. ya da tam entube haldeyken nakşibendi tarikatinı halidi kolundanım dediyse bırakmışlardır

cihan l.

neyse allahtan siyanüre denk gelmemişsin kral. boşuna durduk yere kahraman olacaktın