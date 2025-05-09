Hakan Fidan Suikaste Uğradığını İlk Kez Açıkladı: “Ağır Arsenik ve Civa Verildi, Zehirlendim”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV’de açıklamalarda bulundu. Fidan, suikaste uğradığını ilk kez açıkladı. Olayın 4-5 sene önce yaşandığını belirten Fidan, “Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve civa verildi. Zehirlendim” dedi. İşte Hakan Fidan’ın o açıklamaları:
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Hakan Fidan'ın şok eden açıklamasını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Hakan Fidan, suikaste uğradığını ilk kez açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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O işler mâlum kesimden sorulur, hâliyle size hiçbir şey olmaz. Geçiniz..
He gülüm he! Bu işler kesinlikle bir tarafın işi ve diğer taraf kesinlikle bir masumlar ordusu!
Nasıl hayatta kalmış onu da paylaşsaydı keşke
Manda yoğurduna medine hurması karıştirmıştir. ya da tam entube haldeyken nakşibendi tarikatinı halidi kolundanım dediyse bırakmışlardır
neyse allahtan siyanüre denk gelmemişsin kral. boşuna durduk yere kahraman olacaktın