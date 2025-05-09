Hakan Fidan Suikaste Uğradığını İlk Kez Açıkladı: “Ağır Arsenik ve Civa Verildi, Zehirlendim”

24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek'in sunduğu '24 Özel' yayınına konuk olan Bakan Fidan, 'Daha önce söylemedim. Ağır arsenik ve civa verildi. Bir yerde oldu. Tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene önce oldu” dedi.

Murat Çiçek’in “Kimin yaptığı hususunda bilginiz var mı?” sorusuna ise Bakan Fidan, “O detaylara girmeyelim. Dışarıda olan konulardan. Sadece içeride düşman yok, dışarıda da var” dedi.