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Norveç’te Okuma Oranı Neden Yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye Örnekli Cevap

Norveç’te Okuma Oranı Neden Yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye Örnekli Cevap

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 19:05

X hesabından gündeme dair yorumlarını, eleştirilerini paylaşan ekonomist Mahfi Eğilmez bu kez yazarlar için bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin yazarlar için altın değeri taşıdığını ifade eden Eğilmez, 'Norveç’te okuma oranı neden yüksek?' sorusuna Türkiye örnekli bir yanıt verdi.

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Ülkece olaysız bir günümüz geçmiyor...

Ülkece olaysız bir günümüz geçmiyor...

Biliyorsunuz ki Türkiye dakika hatta saniye başı değişen gündemiyle meşhur. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. Her yeni güne yeni bir skandal yeni bir olayla uyanıyoruz. Tam da bu noktada Mahfi Eğilmez’den dikkat çeken bir öneri geldi. Yazarlar için öneride bulunan Eğilmez, Türkiye’nin bulunmaz bi yer olduğunu paylaştı. Neden mi? İşte yanıtı 👇

Ekonomiye, politikaya, gündeme dair X hesabından paylaşımlar yapan Mahfi Eğilmez, bu kez farklı bir paylaşım gerçekleştirdi.

Ekonomiye, politikaya, gündeme dair X hesabından paylaşımlar yapan Mahfi Eğilmez, bu kez farklı bir paylaşım gerçekleştirdi.
twitter.com

Eğilmez, paylaşımında 'Türkiye yazarlar için bulunmaz bir yer. Düşünün Norveç'te olsanız ayda bir yazı konusu zor çıkar. Burada bazen günde üç konu çıkıyor yazacak. Gözlem ve analiz yeteneğiniz varsa sokaktan, haberlerden, televizyonlardan, bir dolu yazı ve öykü konusu çıkarabilirsiniz' dedi.

Norveç’te okuma oranı neden yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye örnekli cevap.

Norveç’te okuma oranı neden yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye örnekli cevap.
twitter.com

Eğilmez'in bir takipçisi bu paylaşıma şu soruyu yöneltti: 'O hâlde neden Norveç’te kitap okuma oranı bu kadar yüksek ve yazarlar para kazanabiliyor? Bence kötü bir yorum yapmışsınız. Burası vasat haberlerin coğrafyası.'

Eğilmez ise bu soruya Türkiye örnekli bir yanıt verdi: 'Norveç'te kitap okuma oranı yüksek çünkü olay yok, mecburen kurgu dünyasından okumak zorundalar.'

Eğilmez'in tespitine gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇

Eğilmez'in tespitine gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇
twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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futboltopu20

can ve mal güvenliği olmayan ülke dese daha anlaşılır olur