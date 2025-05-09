Norveç’te Okuma Oranı Neden Yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye Örnekli Cevap
X hesabından gündeme dair yorumlarını, eleştirilerini paylaşan ekonomist Mahfi Eğilmez bu kez yazarlar için bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin yazarlar için altın değeri taşıdığını ifade eden Eğilmez, 'Norveç’te okuma oranı neden yüksek?' sorusuna Türkiye örnekli bir yanıt verdi.
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Ekonomiye, politikaya, gündeme dair X hesabından paylaşımlar yapan Mahfi Eğilmez, bu kez farklı bir paylaşım gerçekleştirdi.
Norveç’te okuma oranı neden yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye örnekli cevap.
Eğilmez'in tespitine gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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can ve mal güvenliği olmayan ülke dese daha anlaşılır olur