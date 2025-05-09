Norveç’te okuma oranı neden yüksek? Mahfi Eğilmez’den Türkiye örnekli cevap.

Eğilmez'in bir takipçisi bu paylaşıma şu soruyu yöneltti: 'O hâlde neden Norveç’te kitap okuma oranı bu kadar yüksek ve yazarlar para kazanabiliyor? Bence kötü bir yorum yapmışsınız. Burası vasat haberlerin coğrafyası.'

Eğilmez ise bu soruya Türkiye örnekli bir yanıt verdi: 'Norveç'te kitap okuma oranı yüksek çünkü olay yok, mecburen kurgu dünyasından okumak zorundalar.'