Cem Boyner’den Türkiye Ekonomisine Sitem Dolu Sözler
Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Cem Boyner, katıldığı bir etkinlikte Türkiye ekonomisindeki belirsizliğe dikkat çekti. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Boyner, en önemler giderleri olan faiz, kur, ücret ve kiralar üzerinde hiçbir hakimiyetleri olmadığını vurgulayarak, “Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede” dedi. İşte Boyner’in o sözleri.
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"En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil."
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"Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Cem Boyner, bana göre bu ülkede yetişmiş iyi ve donanımlı kişilerden biridir. Şimdikiler gibi geçmişte yönetimdeki siyasiler ekonomiyi çökertme, bu böyle ve ... Devamını Gör
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