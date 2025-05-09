Cem Boyner’den Türkiye Ekonomisine Sitem Dolu Sözler

Cem Boyner'in açıklamaları şöyle:

'Hiçbir şeyi kestiremiyorsun. Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede. O zaman tek oyun alanı kalıyor. Oyun alanında şartları sonsuza kadar zorlamamız lazım. Müşteri ile tek vücut olmamız lazım. Şapkadan tavşan çıkarmak lazım sürekli. AVM’de en iyi yeri başka markaya verdiler diyelim ne yapacağım bekleyecek miyim? Hele Türkiye gibi bir ortamda.

Ne bekleyeceğim, kurlar mı aşağı inecek? Faizler 30’a iner diye bütçe yapmışım çıkmış 60’a. Niye önemli, herkes kredi kullanmıyor. Fark etmez ki ben malı bir ay erken sokarsam bir ay boyunca o para değerini kaybedecek. O kadar mikro çalışıyoruz ki sıfır hata neredeyse. Sıfır hata olan bir yerde sıfır kırıntı bırakabilirsiniz. Böyle bir ortamda başka türlü olma şansımız yok. Tek başına bir cacık olmuyor, el ele tutuşursak çok büyük sonuçlar ortaya çıkıyor.'