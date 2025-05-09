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Ekonomi
Cem Boyner’den Türkiye Ekonomisine Sitem Dolu Sözler

Cem Boyner’den Türkiye Ekonomisine Sitem Dolu Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 17:26

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Cem Boyner, katıldığı bir etkinlikte Türkiye ekonomisindeki belirsizliğe dikkat çekti. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Boyner, en önemler giderleri olan faiz, kur, ücret ve kiralar üzerinde hiçbir hakimiyetleri olmadığını vurgulayarak, “Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede” dedi. İşte Boyner’in o sözleri.

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"En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil."

"En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil."

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Cem Boyner 14. Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.  ‘Geçmişten geleceğe: Türkiye perakende sektörünün dönüşümü’ konulu bir konuşma yapan Cem Boyner, dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekonomideki belirsizliğe değinen Boyner, 'Kuru piyasadan takip edemiyoruz, kararlar veriliyor. Faiz de, ücretler de, kiralar da öyle. En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil' dedi.

"Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede."

"Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede."

Cem Boyner'in açıklamaları şöyle:

'Hiçbir şeyi kestiremiyorsun. Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede. O zaman tek oyun alanı kalıyor. Oyun alanında şartları sonsuza kadar zorlamamız lazım. Müşteri ile tek vücut olmamız lazım. Şapkadan tavşan çıkarmak lazım sürekli. AVM’de en iyi yeri başka markaya verdiler diyelim ne yapacağım bekleyecek miyim? Hele Türkiye gibi bir ortamda. 

Ne bekleyeceğim, kurlar mı aşağı inecek? Faizler 30’a iner diye bütçe yapmışım çıkmış 60’a. Niye önemli, herkes kredi kullanmıyor. Fark etmez ki ben malı bir ay erken sokarsam bir ay boyunca o para değerini kaybedecek. O kadar mikro çalışıyoruz ki sıfır hata neredeyse. Sıfır hata olan bir yerde sıfır kırıntı bırakabilirsiniz. Böyle bir ortamda başka türlü olma şansımız yok. Tek başına bir cacık olmuyor, el ele tutuşursak çok büyük sonuçlar ortaya çıkıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ekrem yerke

Cem Boyner, bana göre bu ülkede yetişmiş iyi ve donanımlı kişilerden biridir. Şimdikiler gibi geçmişte yönetimdeki siyasiler ekonomiyi çökertme, bu böyle ve ... Devamını Gör

ekrem yerke

Çökertince

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