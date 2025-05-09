Ekrem İmamoğlu’nun Uluslararası X Hesabına Erişim Engeli İstendi
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi gündeme bomba gibi düşerken bu kez İngilizce hesabına da erişim engeli istendi. Kararı, X'te '@engelliweb' hesabı paylaştı.
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Engelli Web'in paylaşımı şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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