Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Kısıtlanmasını Eğlenceli Bir Akıma Çevirenler

Geçtiğimiz gün tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek erişime engellenmişti. Bu karara tepki olarak yüz binlerce kişi profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapmıştı. Ancak X bunu spam olarak algıladı ve bu hesapları da engelledi. Buna çare olarak da pek çok kişi kendi profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'na çevirdi. Ortaya eğlenceli görseller çıktı.