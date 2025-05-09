Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Kısıtlanmasını Eğlenceli Bir Akıma Çevirenler
Geçtiğimiz gün tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek erişime engellenmişti. Bu karara tepki olarak yüz binlerce kişi profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapmıştı. Ancak X bunu spam olarak algıladı ve bu hesapları da engelledi. Buna çare olarak da pek çok kişi kendi profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'na çevirdi. Ortaya eğlenceli görseller çıktı.
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Gelen örnekler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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