Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır? Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline tepkiler sürüyor. Üstelik profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapan kullanıcıların hesaplarının da kapatıldığını gören X kullanıcıları, timeline'ı birbirinden renkli İmamoğlu fotoğrafları ile doldurdu. Tabii bu arada yapay zeka ürünü olan görseller için merakla beklenen 'promt' da geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nasıl yapılır? Nereden yapılır?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'in timeline'ı kısa sürede İmamoğlu'nun binbir hali ile dolup taştı!
Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın