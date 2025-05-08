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Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır? Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?

Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır? Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?

Twitter Ekrem İmamoğlu Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 23:29

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline tepkiler sürüyor. Üstelik profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yapan kullanıcıların hesaplarının da kapatıldığını gören X kullanıcıları, timeline'ı birbirinden renkli İmamoğlu fotoğrafları ile doldurdu. Tabii bu arada yapay zeka ürünü olan görseller için merakla beklenen 'promt' da geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nasıl yapılır? Nereden yapılır? 

İşte, detaylar...

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Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?

Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?

Bilmeyenler için kısaca özet geçelim: 50 gündür cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın dün gece mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatılmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabını Ekrem İmamoğlu'na tahsis etti. 

'Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır' açıklamasında bulunan Yavaş'ın ardından ünlüler ve pek çok vatandaştan da benzer hamleler geldi. 

X'in erişim engeli kararına karşı, sosyal medya kullanıcıları profil fotoğraflarını İmamoğlu yapmaya başladı.

X'in timeline'ı kısa sürede İmamoğlu'nun binbir hali ile dolup taştı!

X'in timeline'ı kısa sürede İmamoğlu'nun binbir hali ile dolup taştı!
twitter.com

Biz de profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yaparak İmamoğlu'nu kılıktan kılığa sokan sosyal medya kullanıcılarının renkli karelerini sizin için haberimizde derlemiştik. 👇

İşte, Yaratıcılıkta Zirveye Oynayan Kullanıcılar 👇

Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır?

Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır?
twitter.com

Ekrem İmamoğlu'nun birbirinden renkli hallerini görmeyi mümkün kılan kullanıcılar görsel tasarımı için yapay zekadan destek alıyor. 

ChatGPT 4o ile yapılan görseller için beklenen 'promt' ise Utku Şen isimli X kullanıcısından geldi. İşte, ChatGPT ile Ekrem İmamoğlu ya da dilediğiniz bir kişinin görselini tasarlamanın yolu: 

İlk fotoğraf tasarımın aslı (Yani İmamoğlu görselinin dönüşmesini istediğiniz fotoğraf) olmalı. Daha sonra İmamoğlu'nun fotoğrafını da ChatGPT'ye iletmelisiniz. Şimdi sırada istem metni var: 

'Replace first person’s head with second person’s head. But make sure to keep first head’s hairstyle and facial expression'

'Birinci kişinin kafasını ikinci kişinin kafasıyla değiştir. Ancak birinci kafanın saç stilini ve yüz ifadesini koruduğundan emin ol.'

Tabii özel bir çizim istiyorsanız, bunun için daha detaylı bir özelleştirme ve promt (istem) hazırlamanız gerekiyormuş.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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