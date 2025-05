Ekrem İmamoğlu Profil Fotoğrafı Nasıl Yapılır? Neden X'te Profil Fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu Yapıyorlar?

Ekrem İmamoğlu'nun birbirinden renkli hallerini görmeyi mümkün kılan kullanıcılar görsel tasarımı için yapay zekadan destek alıyor.

ChatGPT 4o ile yapılan görseller için beklenen 'promt' ise Utku Şen isimli X kullanıcısından geldi. İşte, ChatGPT ile Ekrem İmamoğlu ya da dilediğiniz bir kişinin görselini tasarlamanın yolu:

İlk fotoğraf tasarımın aslı (Yani İmamoğlu görselinin dönüşmesini istediğiniz fotoğraf) olmalı. Daha sonra İmamoğlu'nun fotoğrafını da ChatGPT'ye iletmelisiniz. Şimdi sırada istem metni var:

'Replace first person’s head with second person’s head. But make sure to keep first head’s hairstyle and facial expression'

'Birinci kişinin kafasını ikinci kişinin kafasıyla değiştir. Ancak birinci kafanın saç stilini ve yüz ifadesini koruduğundan emin ol.'