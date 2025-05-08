X Hesabına Erişim Engeli Getirilen Ekrem İmamoğlu'na Elçin Sangu'dan Destek!

Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X’e iletilerek yürürlüğe girdi. İmamoğlu’nun hesabı, yalnızca Türkiye sınırları içinde erişime kapatılmış oldu.

İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engelinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.' açıklaması geldi.