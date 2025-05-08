X Hesabına Erişim Engeli Getirilen Ekrem İmamoğlu'na Elçin Sangu'dan Destek!
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli büyük tepki topladı; Elçin Sangu da tepkisini X hesabında yaptığı değişiklikle gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş ve İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
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Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.
Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, binlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu’na destek vermek amacıyla profil fotoğraflarını değiştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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