onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
X Hesabına Erişim Engeli Getirilen Ekrem İmamoğlu'na Elçin Sangu'dan Destek!

X Hesabına Erişim Engeli Getirilen Ekrem İmamoğlu'na Elçin Sangu'dan Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 13:55

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli büyük tepki topladı; Elçin Sangu da tepkisini X hesabında yaptığı değişiklikle gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş ve İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart günü iptal edilen diplomasının ardından 19 Mart günü gözaltına alındığı öğrenilmiş ve İBB Başkanı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisi İstanbul Üniversitesinin veri tabanından silinirken gündem başka bir olayla çalkalandı.

Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X’e iletilerek yürürlüğe girdi. İmamoğlu’nun hesabı, yalnızca Türkiye sınırları içinde erişime kapatılmış oldu. 

İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engelinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.'  açıklaması geldi.

Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, binlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu’na destek vermek amacıyla profil fotoğraflarını değiştirdi.

Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, binlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu’na destek vermek amacıyla profil fotoğraflarını değiştirdi.
twitter.com

O isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de oyuncu Elçin Sangu oldu. İmamoğlu'na desteğini profil fotoğrafını değiştirerek veren Elçin Sangu'nun tepkisi kısa sürede gündeme oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın