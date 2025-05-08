Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Milyarlık Serveti Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/music/202...
One Direction’ın eski yıldızı Liam Payne’in trajik ölümünün ardından geriye kalan 24.3 milyon sterlinlik serveti için yasal süreç tamamlandı. Vasiyet bırakmayan Payne’in milyar değerindeki servetinin kime kalacağı merak konusuydu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelde trajik bir şekilde hayatını kaybettmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın adli boyutu devam ederken, ailesi İngiltere’de şok içinde bir başka meseleyle daha yüzleşti: Liam Payne arkasında resmi bir vasiyet bırakmamıştı.
Payne'in geriye bıraktığı yaklaşık 24.3 milyon sterlinlik servetinin yönetimi, eski sevgilisi ve oğlunun annesi Cheryl Tweedy'ye verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın