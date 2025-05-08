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Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Milyarlık Serveti Ortaya Çıktı!

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Milyarlık Serveti Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2025 - 12:18

One Direction’ın eski yıldızı Liam Payne’in trajik ölümünün ardından geriye kalan 24.3 milyon sterlinlik serveti için yasal süreç tamamlandı. Vasiyet bırakmayan Payne’in milyar değerindeki servetinin kime kalacağı merak konusuydu.  Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.theguardian.com/music/202...
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Dünyaca ünlü One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelde trajik bir şekilde hayatını kaybettmişti.

Dünyaca ünlü One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelde trajik bir şekilde hayatını kaybettmişti.

Olay sonrası yapılan ilk açıklamalarda, Liam Payne'ın bedeninde çoklu darbe izlerine rastlandığı ve ölümüne iç ve dış kanamanın yol açtığı bildirilmişti. Otel odasında yapılan aramada ise alkol ve yasaklı maddelere ilişkin bulgulara ulaşılmıştı. O anlara tanık olanlar, odadan yüksek sesler duyduklarını söyleyerek olayın sır perdesini biraz daha aralanmıştı.

Olayın adli boyutu devam ederken, ailesi İngiltere’de şok içinde bir başka meseleyle daha yüzleşti: Liam Payne arkasında resmi bir vasiyet bırakmamıştı.

Olayın adli boyutu devam ederken, ailesi İngiltere’de şok içinde bir başka meseleyle daha yüzleşti: Liam Payne arkasında resmi bir vasiyet bırakmamıştı.

Bu nedenle, İngiliz yasalarına göre Payne’in milyon sterlinlik servetinin yasal sorumluluğu, oğlunun annesi Cheryl Tweedy’ye geçti.

Liam Payne, 2008 yılında, 14 yaşındayken 'X Factor' yarışmasında Cheryl Tweedy ile tanıştı. Cheryl, o dönemde Ashley Cole ile evliydi. Liam, 2010 yılında yarışmaya yeniden katıldığında Cheryl, jüri üyelerindendi. 2017 senesinde oğulları Bear'ı kucağına alan İkilinin ilişkisi 2018 yılında son bulmuştu.

Payne'in geriye bıraktığı yaklaşık 24.3 milyon sterlinlik servetinin yönetimi, eski sevgilisi ve oğlunun annesi Cheryl Tweedy'ye verildi.

Payne'in geriye bıraktığı yaklaşık 24.3 milyon sterlinlik servetinin yönetimi, eski sevgilisi ve oğlunun annesi Cheryl Tweedy'ye verildi.

Liam Payne, 2022 Ekim ayında influencer Kate Cassidy ile ilişki yaşamaya başlamış, ancak, ünlü ismin ölümünden önceki günlerde, Kate Arjantin'den ayrılmıştı. Çiftin evlenme planları olduğu biliniyordu.

İngiltere'deki miras yasalarına göre, eş ve çocuklar öncelikli hak sahipleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Cheryl Tweedy, Payne'in mal varlığının idaresinden sorumlu tutuldu ve 24 milyon sterlin değerindeki (yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL) miras sahinini buldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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