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Cem Küçük’ten AKP'ye Terörsüz Türkiye Eleştirisi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye Çıkıp Anlatsın”

Cem Küçük’ten AKP'ye Terörsüz Türkiye Eleştirisi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye Çıkıp Anlatsın”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 23:14

Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında 9 Mayıs Cuma günü PKK’nın kongresini topladığını duyurması ve “Tarihi kararlar alındı” açıklamasıyla yeni bir sürece girildi. Ancak gazeteci Cem Küçük, hükümete eleştirilerde bulundu. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, “Bizde süreç şeffaf yürümüyor” dedi ve “ Erdoğan'ın TRT’ye çıkıp sürecin nereye gideceğini anlatması lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://x.com/tgrthabertv/status/1920...
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Cem Küçük'ün hükümete Terörsüz Türkiye eleştirisini buradan izleyebilirsiniz 👇

"Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye çıkıp anlatsın.”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye çıkıp anlatsın.”

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle oldu:

'Süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmemesini eleştiriyorum. Bunu AK Parti yetkililerine de söyledim. Diplomasi tabii ki gizli yürütülür ama bir şey yürüyor. Her gün burada hepimiz kısmen bilgi alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız TRT’ye çıksın, süreç nasıl gelişti ve nereye gidecek, anlatsın. Kamuoyuna sabırlı mı olunmalı olunmaması mı gerekiyor söylensin. 

PKK silah bırakacak, kendini feshedecek, ondan sonra güllük gülistanlık diye tasavvur böyle oluyor. Denilse ki ‘PKK önce silah bırakacak, o silahlar alınacak, kendini feshedecek, diğer konular gündeme gelecek, uzun yol’ denilse anlarım. Bizde süreç şeffaf yürümüyor. Esas eleştirim AK Parti’ye. MHP ve AK Parti arasında diyelim görüş ayrılıkları oluyor. Ferdi Tayfur şarkı sözünden yorum yapıyoruz, AK Parti’nin açıklaması üzerinden; MHP’li birisinin açıklaması üzerinden yorum yapıyoruz. 8-9 aydır bizi buna neden mecbur bırakıyorsunuz ki? Erdoğan şu an mesela ben olsam TRT’ye çıkardım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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