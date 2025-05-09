Cem Küçük’ten AKP'ye Terörsüz Türkiye Eleştirisi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye Çıkıp Anlatsın”

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle oldu:

'Süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmemesini eleştiriyorum. Bunu AK Parti yetkililerine de söyledim. Diplomasi tabii ki gizli yürütülür ama bir şey yürüyor. Her gün burada hepimiz kısmen bilgi alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız TRT’ye çıksın, süreç nasıl gelişti ve nereye gidecek, anlatsın. Kamuoyuna sabırlı mı olunmalı olunmaması mı gerekiyor söylensin.

PKK silah bırakacak, kendini feshedecek, ondan sonra güllük gülistanlık diye tasavvur böyle oluyor. Denilse ki ‘PKK önce silah bırakacak, o silahlar alınacak, kendini feshedecek, diğer konular gündeme gelecek, uzun yol’ denilse anlarım. Bizde süreç şeffaf yürümüyor. Esas eleştirim AK Parti’ye. MHP ve AK Parti arasında diyelim görüş ayrılıkları oluyor. Ferdi Tayfur şarkı sözünden yorum yapıyoruz, AK Parti’nin açıklaması üzerinden; MHP’li birisinin açıklaması üzerinden yorum yapıyoruz. 8-9 aydır bizi buna neden mecbur bırakıyorsunuz ki? Erdoğan şu an mesela ben olsam TRT’ye çıkardım.'