Cem Küçük’ten AKP'ye Terörsüz Türkiye Eleştirisi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye Çıkıp Anlatsın”
Kaynak: https://x.com/tgrthabertv/status/1920...
Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında 9 Mayıs Cuma günü PKK’nın kongresini topladığını duyurması ve “Tarihi kararlar alındı” açıklamasıyla yeni bir sürece girildi. Ancak gazeteci Cem Küçük, hükümete eleştirilerde bulundu. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, “Bizde süreç şeffaf yürümüyor” dedi ve “ Erdoğan'ın TRT’ye çıkıp sürecin nereye gideceğini anlatması lazım” ifadelerini kullandı.
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Cem Küçük'ün hükümete Terörsüz Türkiye eleştirisini buradan izleyebilirsiniz 👇
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’ye çıkıp anlatsın.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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