Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Espressolab Şubeleri Sahibinden Boykot Yapanlara: “Şimdi Daha Çok Havlasınlar”

CHP'nin boykot ettiği markaların başında gelen Espressolab'e yönelik tepkiler dinmiş değil. Espressolab son olarak itibarlarını zedeleyici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tazminat davası açacağını belirtmişti. X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap iki Espressolab şubesi sahibi olan iş insanı Baki Köseoğlu’nun söz konusu dava açıklamasını “Şimdi daha çok havlasınlar” sözleriyle paylaştığını iddia etti. İddiaya göre Baki Köseoğlu, o paylaşımını kısa süre sonra sildi.