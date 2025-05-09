Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Espressolab Şubeleri Sahibinden Boykot Yapanlara: “Şimdi Daha Çok Havlasınlar”
CHP'nin boykot ettiği markaların başında gelen Espressolab'e yönelik tepkiler dinmiş değil. Espressolab son olarak itibarlarını zedeleyici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tazminat davası açacağını belirtmişti. X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap iki Espressolab şubesi sahibi olan iş insanı Baki Köseoğlu’nun söz konusu dava açıklamasını “Şimdi daha çok havlasınlar” sözleriyle paylaştığını iddia etti. İddiaya göre Baki Köseoğlu, o paylaşımını kısa süre sonra sildi.
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24 Mart'tan bu yana ismini en çok duyduğumuz markalardan biri de ünlü kahve zinciri Espressolab.
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Espressolab, marka itibarını zedeleyici paylaşım yapanlara tazminat davası açtığını duyurdu.
X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap, Espressolab şubeleri bulunan Baki Köseoğlu’nun sözlerini paylaştı.
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Köseoğlu'nun gelen tepkilerden bazıları şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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