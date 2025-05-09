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Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Espressolab Şubeleri Sahibinden Boykot Yapanlara: “Şimdi Daha Çok Havlasınlar”

Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Espressolab Şubeleri Sahibinden Boykot Yapanlara: “Şimdi Daha Çok Havlasınlar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 23:52

CHP'nin boykot ettiği markaların başında gelen Espressolab'e yönelik tepkiler dinmiş değil. Espressolab son olarak itibarlarını zedeleyici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tazminat davası açacağını belirtmişti. X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap iki Espressolab şubesi sahibi olan iş insanı Baki Köseoğlu’nun söz konusu dava açıklamasını “Şimdi daha çok havlasınlar” sözleriyle paylaştığını iddia etti. İddiaya göre Baki Köseoğlu, o paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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24 Mart'tan bu yana ismini en çok duyduğumuz markalardan biri de ünlü kahve zinciri Espressolab.

24 Mart'tan bu yana ismini en çok duyduğumuz markalardan biri de ünlü kahve zinciri Espressolab.

Nedeni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında gelmesi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama kararlarını yanlı olarak veren; Saraçhane eylemlerini görmeyen pek çok marka grubuna boykot başlattıklarını duyurmuştu. Espressolab de boykot edilen markalardan biriydi.

CHP'nin boykot ettiği markaların listesine buradan ulaşabilirsiniz 👇

Espressolab, marka itibarını zedeleyici paylaşım yapanlara tazminat davası açtığını duyurdu.

Espressolab, marka itibarını zedeleyici paylaşım yapanlara tazminat davası açtığını duyurdu.
twitter.com

Espressolab'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz hakkında asılsız, hakaret içeren ve marka itibarımızı zedeleyici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tazminat davaları açılmıştır. Elde edilecek gelir, 11 Şubat 2025’te Beyoğlu Belediyesi işbirliğinin açtığımız Espressolab Sahipsiz Hayvan Basımevi projesinde, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanılacaktır.”

X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap, Espressolab şubeleri bulunan Baki Köseoğlu’nun sözlerini paylaştı.

X’te ‘@talofabeey’ isimli hesap, Espressolab şubeleri bulunan Baki Köseoğlu’nun sözlerini paylaştı.
twitter.com

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'2 tane Espressolab şubesi sahibi ve Espressolab yöneticilerinin kankisi Baki Köseoğlu, boykot eden vatandaşlara 'Şimdi daha çok havlasınlar' yazdı.'

Baki Köseoğlu, kısa süre sonra o paylaşımını sildi.

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Köseoğlu'nun gelen tepkilerden bazıları şöyle 👇

Köseoğlu'nun gelen tepkilerden bazıları şöyle 👇
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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