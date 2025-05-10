Ekrem İmamoğlu'nun Hesabından Anneler Günü Paylaşımı Yapıldı: "Özledim Anne"

Mayıs ayının ikinci pazar günü, dünyanın birçok kişi için özel bir anlam taşır. Bu tarihte, pek çoğumuzun hayatındaki en önemli figür olan 'annelerin' günüdür. Dünyanın her köşesinde Anneler Günü kutlanır.
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Anneler Günü paylaşımı geldi. Annesinin yer aldığı videoların derlendiği paylaşıma 'Özledim Anne' notu düşüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarıyla ilgili iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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