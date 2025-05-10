Kıyafet Diktiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Yeni Kıyafetini Ekrem İmamoğlu Kostümü ile Dikti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanmasından bu yana ülkede sular durulmadı bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde de Ekrem İmamoğlu'nun Twitter (X) hesabında erişim engeli getirildi. Bu kararın ardından sosyal medyada pek çok kişi profil resmini Ekrem İmamoğlu'nun resmi ile değiştirdi.

Farklı kıyafetler diktiği videolar ile bilenen içerik üreticisi de, profil resmini değiştirmekle yetinmedi, kendisi Ekrem İmamoğlu oldu. Yeni diktiği elbiseyi Ekrem İmamoğlu kostümü ile, kollarını sıvayarak dikti.