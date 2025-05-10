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Kıyafet Diktiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Yeni Kıyafetini Ekrem İmamoğlu Kostümü ile Dikti

Kıyafet Diktiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Yeni Kıyafetini Ekrem İmamoğlu Kostümü ile Dikti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 21:05 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 21:07

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanmasından bu yana ülkede sular durulmadı bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde de Ekrem İmamoğlu'nun Twitter (X) hesabında erişim engeli getirildi. Bu kararın ardından sosyal medyada pek çok kişi profil resmini Ekrem İmamoğlu'nun resmi ile değiştirdi.

Farklı kıyafetler diktiği videolar ile bilenen içerik üreticisi de, profil resmini değiştirmekle yetinmedi, kendisi Ekrem İmamoğlu oldu. Yeni diktiği elbiseyi Ekrem İmamoğlu kostümü ile, kollarını sıvayarak dikti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJetEi...
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Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alınmış, gözaltı sürecinin ardından da tutuklanacak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alınmış, gözaltı sürecinin ardından da tutuklanacak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylemlere katılan öğrenciler de tutuklanmıştı. Bazıları serbest bırakılsa da hala Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu bulunan gençler var. Dava süreci ile ilgili ise henüz net bir gelişme yaşanmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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