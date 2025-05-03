CHP Konya Mitingine Giden Gençlik Kolları ile Ümit Özdağ İçin İmza Toplayan Zafer Partililer Karşılaştı

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim taleplerini dile getirmek için 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla miting düzenlemeye devam ediyor. Bu mitinglerin dördüncüsü, Türkiye'nin kalbi Konya'da gerçekleştirildi. Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka seslendi.
Miting alanına giden CHP Gençlik Kolları ile, Ümit Özdağ için imza toplayan Zafer Partililer karşılaştı. İki grup birbirini alkışlarla selamladı.
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 21 Ocak günü tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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akp tarihte ilk kez sağcıyla solcuyu bir araya getirdi, tek başarıları bu olabilir.
zafer partisi chp ve akp den aynı derecede uzak olması gerekiyo aman atatürkçuler solcular ayagına chp ile bır olmayın