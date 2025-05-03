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Konya'da Miting Düzenleyen Özgür Özel, Erdoğan'a Yüklendi: ''Benim İşim Ekrem Başkanı İçeriden Çıkarmak''

Konya'da Miting Düzenleyen Özgür Özel, Erdoğan'a Yüklendi: ''Benim İşim Ekrem Başkanı İçeriden Çıkarmak''

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 15:24

Konya'da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Benim işim Ekrem Başkanı içeriden çıkarmak. Milletimiz cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz'' dedi.

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ı sattığını iddia etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" düzenlediği mitingleri devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" düzenlediği mitingleri devam ediyor.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin dördüncüsü Konya'da yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alana girişi mitingi öncesinde, Kılıçarslan Meydanı doldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Engellemelere rağmen halka hizmet ettiklerini ve oy oranlarının arttığına dikkat çeken Yavaş, 'Ekrem başkan ile ilgili dosya bomboş. Ne yapmaları lazım karalama yapmaları lazım. Ekrem başkan 'TRT'de yargılama yapılsın' diyor cesaret edemiyorlar. Önce adamı içeri atıp sonra delil uydurmaya çalışıyorlar. Özdağ'ı da tutukladılar. Tuttukları yol itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil.

Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Biz seçimleri kazanırken bir sürü iftira attılar iktidarı bırakmamak için. 2019'dan beri bu kötüm propagandaların gerçek olmadığını gösterdik. 'Bunlar topal ördek' diyerek bizi çalıştırmamaya çalıştılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın çoğunu kazandık ve memnuniyet giderek artıyor. Ekrem Başkan 'Beni canlı yayında yargılayın' diyor. İlk yapılacak seçimde derslerini alacaklar, hak yerini bulacak. Ortada suç falan yok' diye konuştu.

Yavaş'ın konuşması sonrası Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Yavaş'ın konuşması sonrası Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

'Sesimi, yüreğimi, umudumu bu mesaja sığdırarak sizleri selamlıyorum. 19 Mart'tan bu yana ülkemizin dört bir yanında buluşan bu millet adil, özgür ve müreffeh bir gelecek için ses veriyor. Yurdumun tam ortasında bu kadim şehirde basiretli, saygılı, derinlikli Anadolu kültürü bizi bağrına basıyor. Bu bereketli ovanın, bu makul şehrin alın terine, sabrına selam olsun. Bugün aranızda değilim ama azımızı çoğa sayın. Sizi bu meydanda selamlayan her bir arkadaşımı Ekrem İmamoğlu sayın. 19 Mart'tan bu yana ülkemizin dört bir meydanında bulunan millet, adil günler için ses veriyor.

Bu buluşma, adalet arayışı kadar ortak tarihimizin de onurlu bir ifadesidir. Bugünler Konya Ovası'nın en güzel zamanıdır ancak toprağımız hüzünlü. Obrukları sadece doğal felaket olarak görmek yanlış olur. Oluşan bu çukurlar yanlış tarım politikasının açtığı yaralardır. Yalnızca toprağa değil, adalete de su gerek. Adaletin terazisi şaştığında da gönlümüzde dev obruklar oluşuyor.

Bu ülke, bu toprak, bu gelecek hepimizin. Umudunuzu birlikte büyütün. Bu topraklar yeniden hak, hukuk ve adaletin yurdu olsun. Bu ülkeyi hak, hukuk, adaletle buluşturacağımız güne karşı yürüyüşümüzü birlikte sürdüreceğiz. Yoksulluğu da, adaletsizliği de birlikte aşacağız.'

''Bir büyük adaletsizlikten Konya'ya sığınıyoruz'' diyerek konuşmaya başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

''Bir büyük adaletsizlikten Konya'ya sığınıyoruz'' diyerek konuşmaya başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

''Konya'ya İstanbul'dan, Başakşehir'den, geçen hafa Yozgat'tan, Samsun'dan, Maltepe'den, Saraçhane'de selam getirdik. Yıllarca Konya'da yüzde 10 oy aldık.

Daha sonra millet takdir etti milletvekili çıkardık. Suçu başkasına atmadık, kusurun kendimizde olduğunu bildik. 31 Mart seçimlerinde Akşehir'i, Ereğli'yi, Seydişehir'i eklerken artık adım adım Konya'da gönüllere girerken kine, kavgaya zerre kıymet vermedik.

31 Mart'ta Konya'da başarı yakalamasak da kabuğumuzu kırdık. O gün 47 yıl sonra CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu.

Bu büyük başarı bizim 50 yıllık hasretimizi bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimler tarihinin en büyük başarısı bize nasip olurken Tayyip Bey de ilk kez ikinciliği tadıyordu.

Seçim gecesi yaptığım konuşmada bunu bir zafer değil görev olarak algıladığımızı, halkın CHP'ye kredi açtığını söyledim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı herkestir dedim.

Türkiye deprem ülkesi. İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Git bir Deprem Bakanlığı kur. Her partiden bakan yardımcısı al. 

Hep birlikte siyaset üstü şekilde çalışalım. Gel beraber yürütelim bu işi dedim dönüp bakmadılar. Bu sene veya bir sonraki sene illa ki gelecek o sandık.''

İmamoğlu'ndan tek bir istediği olduğuna değinen Özgür Özel, ''Milletimiz Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz'' dedi.

İmamoğlu'ndan tek bir istediği olduğuna değinen Özgür Özel, ''Milletimiz Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz'' dedi.

''Benim işim Ekrem Başkanı içeriden çıkarmak'' diyen Özgür Özel

“Gençler diyor ki ‘ceketi çıkar gömleğin kollarını sıva’. Benim işim ceketi çıkarıp kolları sıvayanı içeriden çıkarmak; Ekrem Başkanı çıkarmak. Konya’da yüzbinler ‘Ekrem Başkan diye bağırıyor’! Bunun zamanı geldi; tekrar edelim; Eyy Erdoğan adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olsun istiyorum. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir Saray’dır. Bu darbenin silahı yalandır iftiradır. Her silahın attığı kurşun yaralar ama devletin televizyonun yaptığı bu ihanet unutulmaz. Günü gelince TRT’yi yönetenlerden bunun hesabını soracağız. Hukuk önünde adil yargılanarak, siyasetin yargıdan elini eteğini çektiği günlerde bu ülkeyi adil yöneteceğiz. Hesap verecekler de yargıya hesap verecekler, CHP’ye değil” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel,'Tayyip Bey de yargılandı mı, suçlu bulundu mu, evet... Ancak bir günden bir güne kapısına polis gönderildi mi, tutukladı mı... Cezası kesinleşti, Saraçhane'de mitingi yaptı, davulla zurnayla cezaevine uğurlandı. O günün mağduru, bugün olmuş Saraçhane'nin zalimi' diye belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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