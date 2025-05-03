Konya'da Miting Düzenleyen Özgür Özel, Erdoğan'a Yüklendi: ''Benim İşim Ekrem Başkanı İçeriden Çıkarmak''
Konya'da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Benim işim Ekrem Başkanı içeriden çıkarmak. Milletimiz cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz'' dedi.
Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ı sattığını iddia etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" düzenlediği mitingleri devam ediyor.
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Yavaş'ın konuşması sonrası Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:
''Bir büyük adaletsizlikten Konya'ya sığınıyoruz'' diyerek konuşmaya başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:
İmamoğlu'ndan tek bir istediği olduğuna değinen Özgür Özel, ''Milletimiz Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz'' dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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