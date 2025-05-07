E-Ticaret Yapan Bir Kadın "14 Günlük İade Süresini" Suistimal Edenlere İsyan Etti

Bildiğiniz gibi, satın aldığımız ürünleri 14 günlük bir süre zarfında iade etme hakkına sahibiz. Bu süre zarfında, satın alınan ürünü herhangi bir sebep göstermeksizin iade edebiliyoruz. Bu, tüketicilerin memnuniyetini ve güvenini artıran bir uygulama. Fakat bu durumu suistimal edenler de var.
E-ticaretle uğraşan bir kadın duruma isyan etti. İnsanların ürünü alıp, 14 gün kullanıp geri gönderdiklerini anlattı.
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Tüketiciler olarak, satın aldığımız ürünlerle ilgili haklarımızın farkında olmamız elbette önemli.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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