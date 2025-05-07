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E-Ticaret Yapan Bir Kadın "14 Günlük İade Süresini" Suistimal Edenlere İsyan Etti

E-Ticaret Yapan Bir Kadın "14 Günlük İade Süresini" Suistimal Edenlere İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 16:42

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Bildiğiniz gibi,  satın aldığımız ürünleri 14 günlük bir süre zarfında iade etme hakkına sahibiz. Bu süre zarfında, satın alınan ürünü herhangi bir sebep göstermeksizin iade edebiliyoruz. Bu, tüketicilerin memnuniyetini ve güvenini artıran bir uygulama. Fakat bu durumu suistimal edenler de var.

E-ticaretle uğraşan bir kadın duruma isyan etti. İnsanların ürünü alıp, 14 gün kullanıp geri gönderdiklerini anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tüketiciler olarak, satın aldığımız ürünlerle ilgili haklarımızın farkında olmamız elbette önemli.

Tüketiciler olarak, satın aldığımız ürünlerle ilgili haklarımızın farkında olmamız elbette önemli.

Bu haklar, tüketicinin satın alma kararını daha özgürce vermesini ve güvende hissetmesini sağlar. Bu nedenle elbette tüketici haklarınızı bilin ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin. Kimileri aynı ürünün farklı bedenlerini sipariş edip, kendisine uygun olanı aldıktan sonra diğerlerini iade ediyor, kimileri aldığı kitabı okuyup geri veriyor, kimileri ise yalnızca o ürünle fotoğraf çektirip iadesini gerçekleştirebiliyor. Ürüne zarar vermeden, yalnızca deneyip iade etmekte elbette bir sakında yok fakat satıcıyı zor duruma düşürecek davranışlar için bir çözüm bulunması önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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