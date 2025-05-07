E-Ticaret Yapan Bir Kadın "14 Günlük İade Süresini" Suistimal Edenlere İsyan Etti

Bu haklar, tüketicinin satın alma kararını daha özgürce vermesini ve güvende hissetmesini sağlar. Bu nedenle elbette tüketici haklarınızı bilin ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin. Kimileri aynı ürünün farklı bedenlerini sipariş edip, kendisine uygun olanı aldıktan sonra diğerlerini iade ediyor, kimileri aldığı kitabı okuyup geri veriyor, kimileri ise yalnızca o ürünle fotoğraf çektirip iadesini gerçekleştirebiliyor. Ürüne zarar vermeden, yalnızca deneyip iade etmekte elbette bir sakında yok fakat satıcıyı zor duruma düşürecek davranışlar için bir çözüm bulunması önemli.