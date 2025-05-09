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Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Espressolab'e: ''Sana Ne Lan? Keyfimin Kahyası mısın?''

Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Espressolab'e: ''Sana Ne Lan? Keyfimin Kahyası mısın?''

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 20:19

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Özgür Özel, konuşmasını yayınlamayan TV kanalları için bir boykot çağrısı yapmış, boykot meselesi giderek büyümüştü. Bildiğiniz üzere Espressolab, CHP'nin boykot listesinin en çok konuşulan markalarından biri haline geldi. 19 Mart süreci ile başlayan boykota, Espressolab'den bir karşı adım geldi ve marka boykot çağrısı yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu. 

Gazeteci Deniz Zeyrek, boykot çağrısı yapanlara dava açacaklarını duyuran Espressolab hakkında konuştu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Zeyrek, bu dava tehdidinin daha ters bir etki yapacağını, boykot etmeyecek olanların da boykota başlayabileceğini söyledi.

Zeyrek, bu dava tehdidinin daha ters bir etki yapacağını, boykot etmeyecek olanların da boykota başlayabileceğini söyledi.

'İktidara sırtını dayayan, kendini kral zannediyor.' diyen Zeyrek 'Hadi, ben boykot ediyorum, bana dava aç! Sana ne lan? Nereden kahve içeceğimi sana mı soracağım?' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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