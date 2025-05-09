Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Espressolab'e: ''Sana Ne Lan? Keyfimin Kahyası mısın?''

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Özgür Özel, konuşmasını yayınlamayan TV kanalları için bir boykot çağrısı yapmış, boykot meselesi giderek büyümüştü. Bildiğiniz üzere Espressolab, CHP'nin boykot listesinin en çok konuşulan markalarından biri haline geldi. 19 Mart süreci ile başlayan boykota, Espressolab'den bir karşı adım geldi ve marka boykot çağrısı yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, boykot çağrısı yapanlara dava açacaklarını duyuran Espressolab hakkında konuştu.