Sokak Röportajında Bir Vatandaş Özgür Özel'in Uğradığı Saldırıyı Yorumladı: "Durduk Yere Kimse Kimseye Vurmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törenden ayrılırken bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının failinin, iki çocuğunun cinayetinden sorumlu olan Selçuk Tengioğlu adlı bir kişi olduğu belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Magazin Forever isimli kanalın sokak röportajında 'Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel mi?' sorusu soruldu. Soruya Erdoğan cevabını veren vatandaş Özgür Özel'in uğradığı saldırıyı da yorumladı.
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Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu, Özgür Özel'in kendi evini bile idare edemediğini söyleyen vatandaşın saldırı ile ilgili sözleri tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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