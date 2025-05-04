Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Törenine Katılan Özgür Özel Alkışlarla Karşılandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Dem Parti Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen anma töreni çıkışında CHP Lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Görevliler tarafından hızla alandan uzaklaştırılan şahsın, 2 çocuğunu öldürdüğü ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine de katıldı. Cenazenin yapıldığı alana gelen Özel, alkışlarla kaşılandı.
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Saldırganın, kendisine yemek kartı verilmediği için ve Özgür Özel çocukları sokağa çağırdığı için sinirlendiğini, saldırıyı bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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