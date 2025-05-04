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Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı

Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 12:39 Son Güncelleme: 04.05.2025 - 12:49

AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı S.T. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini ve saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldı.

CHP lideri Özgür Özel’e tören çıkışında bir kişi yumruklu saldırı düzenlendi. Yakın mesafeden Özgür Özel’in yüzüne vuran saldırganın, “Ben Osmanlı torunuyum” dediği öğrenildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O anlar👇

Saldırı sonrası yaşananların başka bir açıdan görüntüsü 👇

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
twitter.com

'CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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