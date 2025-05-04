Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı
AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı S.T. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini ve saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldı.
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O anlar👇
Saldırı sonrası yaşananların başka bir açıdan görüntüsü 👇
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması 👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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