Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel Paylaşımı: "Alçaklara Gün Doğar"
Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki gösterdi.
İmamoğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğiz günlerde yaptığı “Telef” açıklamasına göndermede bulundu.
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Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenlendi.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıya uğrayan Özgür Özel için paylaşımda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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