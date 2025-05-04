Özgür Özel’e Saldırıya AKP’den İlk Tepki: “Lanetliyoruz”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen yumruklu saldırı sonrasında AKP cephesinden ilk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
Çelik saldırıyı lanetlerken, Özgür Özel’e geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.
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AKP cephesinden saldırı sonrasında ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Lanetliyormuş lar lar, hadi canım duygulandırma beni.
vuran kaçar vurduran gelir
👍👍👏👏