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Özgür Özel’e Saldırıya AKP’den İlk Tepki: “Lanetliyoruz”

Özgür Özel’e Saldırıya AKP’den İlk Tepki: “Lanetliyoruz”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 13:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen yumruklu saldırı sonrasında AKP cephesinden ilk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik saldırıyı lanetlerken, Özgür Özel’e geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.

Görüntüler

AKP cephesinden saldırı sonrasında ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

AKP cephesinden saldırı sonrasında ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
twitter.com

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz.

Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.

Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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mehmetkaya_68

Lanetliyormuş lar lar, hadi canım duygulandırma beni.

futboltopu20

👍👍👏👏