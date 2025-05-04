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Özgür Özel'e Saldırıda Bulunan Şahsın İki Çocuğunu Katletmesinin Ardından Çekilen Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özgür Özel'e Saldırıda Bulunan Şahsın İki Çocuğunu Katletmesinin Ardından Çekilen Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 14:57

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti'nin İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma törenine katıldı. Törenden ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Söz konusu saldırganın daha önce iki çocuğunu öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Çocuklarını katlettikten sonra gözaltına alınan şahsın o görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine sorulan 'Pişman mısın?' sorusuna, 'pişmanım' diyememesi dikkat çekti.

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Saldırıyı düzenleyen kişi Selçuk Tengioğlu, 21 yıl önce eşinin evi terketmesi üzerine iki çocuğunu öldürmüş, bir çocuğunu ise yaralamış.

Saldırıyı düzenleyen kişi Selçuk Tengioğlu, 21 yıl önce eşinin evi terketmesi üzerine iki çocuğunu öldürmüş, bir çocuğunu ise yaralamış.

1959 Gaziantep doğumlu olan Tengioğlu’nun hırsızlıktan sabıkası da sabıkası olduğu, bir süre önce şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırı sırasında ise “Ben Osmanlı torunuyum” dediği iddia edildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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