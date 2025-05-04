onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İlk İfadesi: “Aniden Sinirlendiğim İçin Vurdum”

Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İlk İfadesi: “Aniden Sinirlendiğim İçin Vurdum”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 14:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında yumrukla saldırıya uğradı.

Saldırganın daha önce 2 tane çocuğunu öldürmekten müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ilk ifadesinde “Saldırı planlı değildi. Aniden sinirlendiğim için vurdum” dediği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırı Türkiye’nin gündeminde.

Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırı Türkiye’nin gündeminde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninden çıkarken, daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Selçuk Tengioğlu tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre saldırgan ilk ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Bundan dolayı uzun zamandır sinirliydim. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım aparttan çıktım, anma programı olduğunu gördüm. Oraya gittiğimde aslında saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.' dediği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
70
14
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın