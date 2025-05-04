Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İlk İfadesi: “Aniden Sinirlendiğim İçin Vurdum”

CNN Türk’te yer alan habere göre saldırgan ilk ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Bundan dolayı uzun zamandır sinirliydim. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım aparttan çıktım, anma programı olduğunu gördüm. Oraya gittiğimde aslında saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.' dediği öğrenildi.