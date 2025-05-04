Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İlk İfadesi: “Aniden Sinirlendiğim İçin Vurdum”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında yumrukla saldırıya uğradı.
Saldırganın daha önce 2 tane çocuğunu öldürmekten müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ilk ifadesinde “Saldırı planlı değildi. Aniden sinirlendiğim için vurdum” dediği öğrenildi.
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Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırı Türkiye’nin gündeminde.
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Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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