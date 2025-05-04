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Hemen Sildi: Gazeteci İbrahim Karagül’den Özgür Özel İçin “Hak Etti Bunları” Paylaşımı

Hemen Sildi: Gazeteci İbrahim Karagül’den Özgür Özel İçin “Hak Etti Bunları” Paylaşımı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 14:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul’da katıldığı Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. 

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun cinayetten hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci İbrahim Karagül’ün Özgür Özel ile ilgili yaptığı ve kısa sürede sildiği paylaşım ise büyük tepki çekti.

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Özgür Özel’in saldırıya uğraması siyasetin 1 numaralı konusu oldu.

Özgür Özel’in saldırıya uğraması siyasetin 1 numaralı konusu oldu.

AKP cephesinden ilk yapılan açılamada parti sözcü Ömer Çelik olayı “lanetlerken”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dediği iddia edildi.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen eski Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün paylaşımı ise tepki çekti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen eski Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün paylaşımı ise tepki çekti.

Karagül paylaşımında “Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsan bazen “haketti bunları” diyesi geliyor” ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül’ün kısa sürede sildiği paylaşımı 👇

İbrahim Karagül’ün kısa sürede sildiği paylaşımı 👇

İbrahim Karagül'ün son paylaşımı ise şöyle 👇

İbrahim Karagül'ün son paylaşımı ise şöyle 👇
twitter.com

Özgür Özel ile ilgili yapılan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti. 👇

Özgür Özel ile ilgili yapılan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti. 👇
twitter.com

'Niye sildiniz İbrahim bey, aklınızdan kalbinizden geçen cümleyi yazmışsınız. Yazdığınız şeyin arkasında duramadınız normal olarak, an azından şiddeti desteklediğiniz için sizi okuyanlardan özür dileseydiniz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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