Hemen Sildi: Gazeteci İbrahim Karagül’den Özgür Özel İçin “Hak Etti Bunları” Paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul’da katıldığı Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.
Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun cinayetten hükümlü olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci İbrahim Karagül’ün Özgür Özel ile ilgili yaptığı ve kısa sürede sildiği paylaşım ise büyük tepki çekti.
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Özgür Özel’in saldırıya uğraması siyasetin 1 numaralı konusu oldu.
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AKP’ye yakınlığı ile bilinen eski Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün paylaşımı ise tepki çekti.
İbrahim Karagül’ün kısa sürede sildiği paylaşımı 👇
İbrahim Karagül'ün son paylaşımı ise şöyle 👇
Özgür Özel ile ilgili yapılan paylaşım sosyal medyada da tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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