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Özgür Özel'e Yakın Mesafeden Yapılan Yumruklu Saldırı Sonrası Vatandaşlardan Korumalara Tepkiler Yükseldi

Özgür Özel'e Yakın Mesafeden Yapılan Yumruklu Saldırı Sonrası Vatandaşlardan Korumalara Tepkiler Yükseldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 13:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Özel'e yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan, Özel'in yüzüne yumruk atarak “Ben Osmanlı torunuyum” dedi. O anlar kameralara yansırken Özgür Özel'in korumalarının tepkileri ise vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Özel'in korumalarına tepkiler yükseliyor.

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CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.

CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.

Özel, AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılmıştı. Törenin ardından Özel, korumalarının eşliğinde yürürken bir şahıs, Özel'e yumruk attı. Yakın mesafede bulunan şahıs, Özel'in yüzünü hedef aldı. Şahsın “Ben Osmanlı torunuyum” dediği öğrenildi.

O anlar...

Yaşanan saldırının ardından ise Özel'in korumalarına tepkiler yükseliyor.

Yaşanan saldırının ardından ise Özel'in korumalarına tepkiler yükseliyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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