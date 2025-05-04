Özgür Özel'e Yakın Mesafeden Yapılan Yumruklu Saldırı Sonrası Vatandaşlardan Korumalara Tepkiler Yükseldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Özel'e yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan, Özel'in yüzüne yumruk atarak “Ben Osmanlı torunuyum” dedi. O anlar kameralara yansırken Özgür Özel'in korumalarının tepkileri ise vatandaşların dikkatinden kaçmadı.
Özel'in korumalarına tepkiler yükseliyor.
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CHP lideri Özgür Özel'e saldırı düzenlendi.
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Yaşanan saldırının ardından ise Özel'in korumalarına tepkiler yükseliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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