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Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 13:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM önünde yumtuklu saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu ve cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğunu ifade etti.

Gazeteci Alican Uludağ, saldırganın Alpaslan Türkeş'in yakın korumalığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ne katılan Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu ifade etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı silahlı saldırı herkesi şoke etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı silahlı saldırı herkesi şoke etti.

Saldır anının görüntüleri 👇

Ekol TV’de yer alan iddiaya göre, saldırıyı düzenleyen kişi Selçuk Tengioğlu.

Ekol TV’de yer alan iddiaya göre, saldırıyı düzenleyen kişi Selçuk Tengioğlu.

1959 Gaziantep doğumlu Selçuk Tengioğlu’nun daha önce cinayetten ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi. Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü ve 1 çocuğunu da yaraladığı iddia edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın Gayrette’de bulunan polis merkezine getirilmesi bekleniyor.

Zafer Partisi'den ismin kardeşi çıktı.

Zafer Partisi'den ismin kardeşi çıktı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, Alpaslan Türkeş'in korumalığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ne katılan Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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