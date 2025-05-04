Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM önünde yumtuklu saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu ve cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğunu ifade etti.
Gazeteci Alican Uludağ, saldırganın Alpaslan Türkeş'in yakın korumalığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ne katılan Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu ifade etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı silahlı saldırı herkesi şoke etti.
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Ekol TV’de yer alan iddiaya göre, saldırıyı düzenleyen kişi Selçuk Tengioğlu.
Zafer Partisi'den ismin kardeşi çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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