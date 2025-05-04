Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM önünde yumtuklu saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu ve cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğunu ifade etti.

Gazeteci Alican Uludağ, saldırganın Alpaslan Türkeş'in yakın korumalığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ne katılan Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu ifade etti.