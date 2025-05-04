Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir, Nereli? Selçuk Tengioğlu Sabıkası
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. Özgür Özel'e yakın mesafede bulunan bir şahıs, Özel'in yüzüne yumruk attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Özgür Özel'e kimin saldırdığı ortaya çıktı.
Peki Özgür Özel'e kim saldırdı, Selçuk Tengioğlu kimdir?
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Özgür Özel'e Kim, Nasıl Saldırdı?
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Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Selçuk Tengioğlu Sabıkası
Bakanlığın Selçuk Tengioğlu paylaşımı;
Selçuk Tengioğlu Kimin Akrabası?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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