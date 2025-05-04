Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir, Nereli? Selçuk Tengioğlu Sabıkası

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun 21 yıl önce iki evladını uykularında öldürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan haberlerde, Tengioğlu’nun işlediği cinayetlerden önce de sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tengioğlu, daha önce de aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında bir paylaşım yaparak, şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğünü ve iki çocuğunu yaraladığını doğrulamıştır.

Aynı şahsın ayrıca 'Hırsızlık ve Tehdit' suçlarından da kaydı vardır.

Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020

yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.