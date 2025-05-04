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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir, Nereli? Selçuk Tengioğlu Sabıkası

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir, Nereli? Selçuk Tengioğlu Sabıkası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 13:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. Özgür Özel'e yakın mesafede bulunan bir şahıs, Özel'in yüzüne yumruk attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Özgür Özel'e kimin saldırdığı ortaya çıktı.

Peki Özgür Özel'e kim saldırdı, Selçuk Tengioğlu kimdir?

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Özgür Özel'e Kim, Nasıl Saldırdı?

Özgür Özel'e Kim, Nasıl Saldırdı?

Özgür Özel'e AKM'de yumruklu saldırı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özel'e yakın duran bir şahıs, yumruk attı. Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, Özgür Özel'e saldıran kişinin Selçuk Tengioğlu olduğunu ortaya çıkardı. Saldırgan Tengioğlu'nun cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğu da açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Selçuk Tengioğlu Kimdir?

Selçuk Tengioğlu Kimdir?

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu 66 yaşındadır ve daha önce de suça karıştığı ortaya çıkmıştır. 1959 doğumlu Selçuk Tengioğlu, daha önce de cinayetten ve hırsızlıktan sabıkalıdır. Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü ve 1 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıkmıştır.

Selçuk Tengioğlu Nereli?

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, Gazianteplidir.

Selçuk Tengioğlu Sabıkası

Selçuk Tengioğlu Sabıkası

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun 21 yıl önce iki evladını uykularında öldürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan haberlerde, Tengioğlu’nun işlediği cinayetlerden önce de sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tengioğlu, daha önce de aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında bir paylaşım yaparak, şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğünü ve iki çocuğunu yaraladığını doğrulamıştır.

Aynı şahsın ayrıca 'Hırsızlık ve Tehdit' suçlarından da kaydı vardır.

Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020

yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Bakanlığın Selçuk Tengioğlu paylaşımı;

Bakanlığın Selçuk Tengioğlu paylaşımı;
twitter.com

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;

2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.

Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.

Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020

yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyrulur

Selçuk Tengioğlu Kimin Akrabası?

Selçuk Tengioğlu Kimin Akrabası?

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi, Davut Tengioğlu, Alpaslan Türkeş’in özel korumalarından biridir. Zafer Partisi'nin internet sitesinden alınan bilgilerde 'Başbuğ Alpaslan Türkeş’in özel korumalarından Davut Tengioğlu, İzmir’de Zafer Partisi safhalarına katıldı' ifadelerine yer verilmiştir. Davut Tengioğlu ise saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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