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Özgür Özel, Kendisine Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Yıllar Önce Verdiği Sokak Röportajı Hakkında Konuştu

Özgür Özel, Kendisine Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Yıllar Önce Verdiği Sokak Röportajı Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 17:09

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CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleştirilen anma törenine katılmış, törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırganın 2 çocuğunun katili olan Selçuk Tengioğlu isimli bir şahıs olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ardından Tengioğlu'nun yıllar önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı. Sokak röportajında 'mafya' ve 'derin Devlet' övgüsü dikkat çekmişti.

O röportajı sizinle burada paylaşmıştık;

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Özgür Özel, basının sorularını yanıtlarken bu sokak röportajına da değindi.

Özgür Özel, basının sorularını yanıtlarken bu sokak röportajına da değindi.

O saldırının tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olduğunu düşünmediğini belirten Özel 'Elbette özel seçilmiş biri' dedi. Ayrıca, 2 evladının katili olan biririnin seçilmesiyle “Evladına acımamış, sana mı acıyacak?' mesajının verildiğini düşündüğünü söyledi. Eski sokak röportajına da değinen Özel, 'Sokak röportajlarında anlattığı ‘derin’ güçlerin kontrolünde olacağı aşikar.” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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