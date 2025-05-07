Özgür Özel, Kendisine Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Yıllar Önce Verdiği Sokak Röportajı Hakkında Konuştu

O saldırının tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olduğunu düşünmediğini belirten Özel 'Elbette özel seçilmiş biri' dedi. Ayrıca, 2 evladının katili olan biririnin seçilmesiyle “Evladına acımamış, sana mı acıyacak?' mesajının verildiğini düşündüğünü söyledi. Eski sokak röportajına da değinen Özel, 'Sokak röportajlarında anlattığı ‘derin’ güçlerin kontrolünde olacağı aşikar.” dedi.