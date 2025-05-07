Özgür Özel, Kendisine Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Yıllar Önce Verdiği Sokak Röportajı Hakkında Konuştu

CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleştirilen anma törenine katılmış, törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırganın 2 çocuğunun katili olan Selçuk Tengioğlu isimli bir şahıs olduğu ortaya çıkmıştı.
Ardından Tengioğlu'nun yıllar önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı. Sokak röportajında 'mafya' ve 'derin Devlet' övgüsü dikkat çekmişti.
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Özgür Özel, basının sorularını yanıtlarken bu sokak röportajına da değindi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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