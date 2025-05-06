onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Selçuk Tengioğlu’nun Yıllar Önceki Sokak Röportajı Ortaya Çıktı: "Yasin Hayal’i Cezaevinde Ben Kurtardım"

Selçuk Tengioğlu’nun Yıllar Önceki Sokak Röportajı Ortaya Çıktı: "Yasin Hayal’i Cezaevinde Ben Kurtardım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 18:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun yıllar önce Medyali TV isimli Youtube kanalına sokak röportajı verdiği ortaya çıktı.

Röportajda “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapan Tengioğlu, Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal ile cezaevinde birlikte yattığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz pazar günü CHP lideri Özgür Özel’e saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişinin karanlık olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü CHP lideri Özgür Özel’e saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişinin karanlık olduğu ortaya çıkmıştı.

Hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlardan da sabıkası bulunan Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında aile katliamı gerçekleştirmiş ve 2 kızını öldürmüştü. 

16 yıl cezaevinde kalan Selçuk Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmış.

Yıllarca önce sokak röportajında “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapmış.

Yıllarca önce sokak röportajında “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapmış.

Medyali TV isimli YouTube kanalı, Selçuk Tengioğlu ile 5 yıl önce Eminönü Meydanı’nda yaptığı sokak röportajını yeniden yayınlandı.

Tengioğlu röportajında, Hrant Dink cinayetinin azmettirici olan Yasin Hayal ile cezaevinde beraber kaldığını ve Yasin Hayal’i cezaevinde ölümden kurtardığını açıklamış.

Sedat Peker’in 2020 yılında yayınladığı videolara da gönderme yapan Tengioğlu, “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü de yapmış.

Sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

O anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın