Selçuk Tengioğlu’nun Yıllar Önceki Sokak Röportajı Ortaya Çıktı: "Yasin Hayal’i Cezaevinde Ben Kurtardım"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun yıllar önce Medyali TV isimli Youtube kanalına sokak röportajı verdiği ortaya çıktı.
Röportajda “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapan Tengioğlu, Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal ile cezaevinde birlikte yattığını söyledi.
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Geçtiğimiz pazar günü CHP lideri Özgür Özel’e saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişinin karanlık olduğu ortaya çıkmıştı.
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Yıllarca önce sokak röportajında “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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