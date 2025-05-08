"15 Temmuz'da Hz. Muhammed İstanbul'daydı" Muhammed Mardini Çakarlı Araca Binerken Görüntülendi

Ülkemizin gündeminden düşmeyen bir konu var ki o da çakarlı araçlar. Zaman zaman, kim olduğunu bile bilmediğimiz insanların çakarlı araç kullandığı hatta bazen trafiği tehlikeye attıkları görüntülere rastlıyoruz. Şimdi de sosyal medya verdiği ilginç vaazlarla tanınan ve 'Hurafe Reyis' olarak bilinen Muhammed Mardini çakarlı araca binerken görüntülendi. Bir evden çıkarken kendisini yolcu eden kişilerce araca bindirilen Mardini'nin o anları gündem oldu.