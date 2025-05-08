"15 Temmuz'da Hz. Muhammed İstanbul'daydı" Muhammed Mardini Çakarlı Araca Binerken Görüntülendi

Ülkemizin gündeminden düşmeyen bir konu var ki o da çakarlı araçlar. Zaman zaman, kim olduğunu bile bilmediğimiz insanların çakarlı araç kullandığı hatta bazen trafiği tehlikeye attıkları görüntülere rastlıyoruz. Şimdi de sosyal medya verdiği ilginç vaazlarla tanınan ve 'Hurafe Reyis' olarak bilinen Muhammed Mardini çakarlı araca binerken görüntülendi. Bir evden çıkarken kendisini yolcu eden kişilerce araca bindirilen Mardini'nin o anları gündem oldu.
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Muhammed Mardini'yi sosyal medyada anlattığı dini bilgiler ile tanıyor olabilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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