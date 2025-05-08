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"15 Temmuz'da Hz. Muhammed İstanbul'daydı" Muhammed Mardini Çakarlı Araca Binerken Görüntülendi

"15 Temmuz'da Hz. Muhammed İstanbul'daydı" Muhammed Mardini Çakarlı Araca Binerken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 21:19

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Ülkemizin gündeminden düşmeyen bir konu var ki o da çakarlı araçlar. Zaman zaman, kim olduğunu bile bilmediğimiz insanların çakarlı araç kullandığı hatta bazen trafiği tehlikeye attıkları görüntülere rastlıyoruz. Şimdi de sosyal medya verdiği ilginç vaazlarla tanınan ve 'Hurafe Reyis' olarak bilinen Muhammed Mardini çakarlı araca binerken görüntülendi. Bir evden çıkarken kendisini yolcu eden kişilerce araca bindirilen Mardini'nin o anları gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Muhammed Mardini'yi sosyal medyada anlattığı dini bilgiler ile tanıyor olabilirsiniz.

Muhammed Mardini'yi sosyal medyada anlattığı dini bilgiler ile tanıyor olabilirsiniz.

Kendisi son olarak  15 Temmuz gecesi Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia etmiş, bu sözleri tepki çekmişti.

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Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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