Dünyada Viral Olan Fotoğraf! Zelenskiy Pantolonunu Ters mi Giydi?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ‘kokain’ iddiaları damga vururken görüşmeye dair bir fotoğraf dünyada viral oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Macron’a sarıldığı an takipçilerin gözünden kaçmadı. X’te gündem olan fotoğrafta Zelenskiy’nin pantolonunu ters giydiği iddia edildi.
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Dünyada viral olan fotoğraf işte buydu 👀
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X kullanıcılarının o görüntülere yorumları gecikmedi 👇
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“Macron, Starmer, Merz Kiev’de uyuşturucu kullandı” iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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