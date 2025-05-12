Dünyada Viral Olan Fotoğraf! Zelenskiy Pantolonunu Ters mi Giydi?

Fransa Devlet Başkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Kiev’de Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeye dair pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak o iddialardan biri de hem güldürdü hem de düşündürdü. Zelenskiy’nin Macron’u karşılarken verdiği bir görüntü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kullanıcılar Zelenskiy’nin pantolonu ters giydiğini iddia etti.

Takım elbiseyle görmeye alışık olmadığımız Zelenskiy’nin ‘bir daha takım elbise giymemesi gerektiği’ni paylaşan kullanıcılar fermuarın arkada olduğunu iddia etti. Pek çok kişi pantolonun duruşundan böyle bir görüntü ortaya çıktığını da savundu. Ancak görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.