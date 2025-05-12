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Dünyada Viral Olan Fotoğraf! Zelenskiy Pantolonunu Ters mi Giydi?

Dünyada Viral Olan Fotoğraf! Zelenskiy Pantolonunu Ters mi Giydi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 17:15

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ‘kokain’ iddiaları damga vururken görüşmeye dair bir fotoğraf dünyada viral oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Macron’a sarıldığı an takipçilerin gözünden kaçmadı. X’te gündem olan fotoğrafta Zelenskiy’nin pantolonunu ters giydiği iddia edildi.

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Dünyada viral olan fotoğraf işte buydu 👀

Dünyada viral olan fotoğraf işte buydu 👀

Fransa Devlet Başkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Kiev’de Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeye dair pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak o iddialardan biri de hem güldürdü hem de düşündürdü. Zelenskiy’nin Macron’u karşılarken verdiği bir görüntü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kullanıcılar Zelenskiy’nin pantolonu ters giydiğini iddia etti.

Takım elbiseyle görmeye alışık olmadığımız Zelenskiy’nin ‘bir daha takım elbise giymemesi gerektiği’ni paylaşan kullanıcılar fermuarın arkada olduğunu iddia etti. Pek çok kişi pantolonun duruşundan böyle bir görüntü ortaya çıktığını da savundu. Ancak görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

X kullanıcılarının o görüntülere yorumları gecikmedi 👇

X kullanıcılarının o görüntülere yorumları gecikmedi 👇

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“Macron, Starmer, Merz Kiev’de uyuşturucu kullandı” iddiası.

“Macron, Starmer, Merz Kiev’de uyuşturucu kullandı” iddiası.

Zelenskiy pantolonu ters mi giydi bilmiyoruz ancak bu iddialar başka bir iddiadan da yola çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz'in buluşmaları sırasında masadaki beyaz bir nesneye dikkat çekerek uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. Bu iddialar gündem olurken Elysee Sarayı'ndan açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Avrupa Birliği onlar için (Rusya) rahatsız edici hale geldiğinde, dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek kadar ileri gidebiliyor. Bu tür sahte haberler, Fransa'nın hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyona karşı dikkatli olmalıyız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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