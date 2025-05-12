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Yeni Dönem Başladı: Kilolu İnsanlar Tespit Edilecek! Kemal Memişoğlu'nun Açıklamasına Mizah Bombardımanı

Yeni Dönem Başladı: Kilolu İnsanlar Tespit Edilecek! Kemal Memişoğlu'nun Açıklamasına Mizah Bombardımanı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 11:27

Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlık Merkezleri’ne yönlendireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından X’te mizah bombardımanı başladı. İşte hep birlikte o yorumlara bakalım.

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Boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçülecek ve fazla kilolu vatandaşlar tespit edilecek.

Boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçülecek ve fazla kilolu vatandaşlar tespit edilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada sağlıkta yeni dönemin başlayacağı mesajını verdi. Memişoğlu, şunları dedi:

“81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile; Sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.

 Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.'

Bakan Memişoğlu’nun açıklaması goygoycuları da harekete geçirdi tabii. Fazla kilolu vatandaşların tespit edilecek olmasına mizah bombardımanı geldi 👇 👀

Bakan Memişoğlu’nun açıklaması goygoycuları da harekete geçirdi tabii. Fazla kilolu vatandaşların tespit edilecek olmasına mizah bombardımanı geldi 👇 👀
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Mizahın yanı sıra açıklamaya tepkiler de vardı:

Mizahın yanı sıra açıklamaya tepkiler de vardı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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