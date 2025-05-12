Yeni Dönem Başladı: Kilolu İnsanlar Tespit Edilecek! Kemal Memişoğlu'nun Açıklamasına Mizah Bombardımanı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlık Merkezleri’ne yönlendireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından X’te mizah bombardımanı başladı. İşte hep birlikte o yorumlara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçülecek ve fazla kilolu vatandaşlar tespit edilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Memişoğlu’nun açıklaması goygoycuları da harekete geçirdi tabii. Fazla kilolu vatandaşların tespit edilecek olmasına mizah bombardımanı geldi 👇 👀
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Mizahın yanı sıra açıklamaya tepkiler de vardı:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın