Gerçek Yaz Aşkından Artık Hiç Görünmeyen Uğur Böceklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir başka haftayı daha geride bırakıyoruz ve alışılageldiği üzere, haftanın son gününü de her gün olduğu gibi, gün boyunca en çok beğeni toplayan tweetlerle sonlandırıyoruz. X'in espri ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini belirlediler. Bakalım, bugün kimler esprileriyle güldürdü ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni toplayarak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃