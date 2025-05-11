Gerçek Yaz Aşkından Artık Hiç Görünmeyen Uğur Böceklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir başka haftayı daha geride bırakıyoruz ve alışılageldiği üzere, haftanın son gününü de her gün olduğu gibi, gün boyunca en çok beğeni toplayan tweetlerle sonlandırıyoruz. X'in espri ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X'in gündemini belirlediler. Bakalım, bugün kimler esprileriyle güldürdü ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni toplayarak viral oldu.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Selim Bey'i artık rahat mı bıraksak?
Haklı...
👇
Zamanı bile değilken gerek yok yine Güllaç tartışmasına.
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Büyüklerinizden ev kalmadıysa bir daha böyle bir evde yaşama şansınız çok zor.
Özlendi.
👇
Bunları okurken karşıdakinin beyninin uyuşması...
Hem bir işe yarıyorsundur, hem de gereksiz sorularla muhatap olmazsın. 👌
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Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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