Uyuyakaldığı İçin Sürüye Geç Kalan Keçi Yavrusunun Paniğini İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJMUZjSMM5V/
Hayvanlar dünyası, dünyamızın en etkili moral kaynağıdır diyebiliriz. Hatta hayvanlar alemi dünyanın antidepresanıdır desek yeridir. Hayvanlarla vakit geçirmek, onları gözlemlemek ve onlarla etkileşime geçmek, yaşamın stresinden uzaklaşmamızı sağlar.
Uyuyakaldığı için geç kalan keçi yavrusunun, panikle sürüye yetişmeye çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Sahibi tarafından uyandırılan minik, sürünün uzaklaştığını görünce hemen onlara doğru koştu. Minik keçi yavrusunun tatlı telaşı izleyenlerin de içini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kalk la keçi kpss ye geç kaldın:)