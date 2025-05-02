Zor Günlerde Ülkenin Yüzünü Güldüren Yaren Leylek'ten Müjdeli Haber Geldi: "Yaren Leylek Baba Oldu"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJKAmxPoYWU/
Adem Amca ve Yaren Leylek'i tanımayan yoktur artık. Hikayeleriyle zor günlerimizde yüzümüzü güldüren, kalplerimizi ısıtan ikili ülkemizin adeta iki canlı masal kahramanı. Yaren Leylek ve Adem Amca'dan müjdeli bir haber daha geldi. İkilinin 13 yıldır süren dostluğunu görüntüleyen Alper Tüydeş müjdeli haberi, görüntüleriyle paylaştı: Yaren Leylek baba oldu! Alper Tüydeş'in yavruları paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.
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Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak ülkemize göç ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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