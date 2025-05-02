Zor Günlerde Ülkenin Yüzünü Güldüren Yaren Leylek'ten Müjdeli Haber Geldi: "Yaren Leylek Baba Oldu"

Her yıl geldiği yer ise Adem amcanın yanı. Balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz'ın Uluabat Gölü'nde kayığına konan Yaren Leylek'e balık ikram etmesiyle başlayan hikaye 13 yıldır sürüyor. Artık sadece Adem Amca değil tüm ülke onun yolunu gözlüyor. Bu yıl biraz gecikip yürekleri ağıza getirse de yine Adem Amca'ya ulaştı.