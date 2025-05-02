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Zor Günlerde Ülkenin Yüzünü Güldüren Yaren Leylek'ten Müjdeli Haber Geldi: "Yaren Leylek Baba Oldu"

Zor Günlerde Ülkenin Yüzünü Güldüren Yaren Leylek'ten Müjdeli Haber Geldi: "Yaren Leylek Baba Oldu"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 22:26

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Adem Amca ve Yaren Leylek'i tanımayan yoktur artık. Hikayeleriyle zor günlerimizde yüzümüzü güldüren, kalplerimizi ısıtan ikili ülkemizin adeta iki canlı masal kahramanı. Yaren Leylek ve Adem Amca'dan müjdeli bir haber daha geldi. İkilinin 13 yıldır süren dostluğunu görüntüleyen Alper Tüydeş müjdeli haberi, görüntüleriyle paylaştı: Yaren Leylek baba oldu! Alper Tüydeş'in yavruları paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJKAmxPoYWU/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak ülkemize göç ediyor.

Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak ülkemize göç ediyor.

Her yıl geldiği yer ise Adem amcanın yanı. Balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz'ın Uluabat Gölü'nde kayığına konan Yaren Leylek'e balık ikram etmesiyle başlayan hikaye 13 yıldır sürüyor. Artık sadece Adem Amca değil tüm ülke onun yolunu gözlüyor. Bu yıl biraz gecikip yürekleri ağıza getirse de yine Adem Amca'ya ulaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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