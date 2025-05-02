Çocuklar Duymasın'ın Unutulmaz İkilisi Hüseyin ve Şükrü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gezgincoban/v...
Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu. Zaman zaman ekranlara ara verse de hemen hemen aynı kadro ile birçok kez yeniden ekranlara döndü. Dizinin unutulmaz ikilisi Hüseyin ve Şükrü, sadece Çocuklar Duymasın'ın değil televizyonumuzun de efsane ikilileri arasında girdi. Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra bir araya gelerek dizinin izleyicilerini duygulandırdı.
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Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alparslan Özmol ve ekürisi Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu İzmir'de buluştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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