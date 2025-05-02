Çocuklar Duymasın'ın Unutulmaz İkilisi Hüseyin ve Şükrü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu. Zaman zaman ekranlara ara verse de hemen hemen aynı kadro ile birçok kez yeniden ekranlara döndü. Dizinin unutulmaz ikilisi Hüseyin ve Şükrü, sadece Çocuklar Duymasın'ın değil televizyonumuzun de efsane ikilileri arasında girdi. Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra bir araya gelerek dizinin izleyicilerini duygulandırdı.