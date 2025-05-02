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Çocuklar Duymasın'ın Unutulmaz İkilisi Hüseyin ve Şükrü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Çocuklar Duymasın'ın Unutulmaz İkilisi Hüseyin ve Şükrü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 20:16

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Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu. Zaman zaman ekranlara ara verse de hemen hemen aynı kadro ile birçok kez yeniden ekranlara döndü. Dizinin unutulmaz ikilisi Hüseyin ve Şükrü, sadece Çocuklar Duymasın'ın değil televizyonumuzun de efsane ikilileri arasında girdi. Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra bir araya gelerek dizinin izleyicilerini duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gezgincoban/v...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alparslan Özmol ve ekürisi Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu İzmir'de buluştu.

Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alparslan Özmol ve ekürisi Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu İzmir'de buluştu.

Birlikte video çeken ikili Alparslan Özmol hakkında sürekli çıkan 'öldü' haberlerini de tiye aldı. İkilinin yan yana geldiği o anlar, pek çok kişiyi geçmişe götürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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