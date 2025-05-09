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Bir Ortaokul Öğrencisi Pet Şişe Kullanarak Sessiz Çalışan Mini Bir Süpürge Yaptı

Bir Ortaokul Öğrencisi Pet Şişe Kullanarak Sessiz Çalışan Mini Bir Süpürge Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 18:35

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Her çocuk merak duygusuna sahiptir. Bu merak duygusunu doğru bir şekilde yönlendirmek ve yönetmek, çocukların önünde geniş bir dünya açabilir. 

Manisa'da bir ortaokul öğrencisi sessiz çalışan mini bir süpürge yaptı. Öğretmeninin masasına döktüğü çöpü, süpürgesiyle temizleyerek makinesini tanıtan miniğin süpürgesi beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocukların bu meraklarını bilgi ve beceriye dönüştürme fırsatı sunmak, onların hayatları boyunca kullanabilecekleri değerli bir yetenek kazandırabilir.

Çocukların bu meraklarını bilgi ve beceriye dönüştürme fırsatı sunmak, onların hayatları boyunca kullanabilecekleri değerli bir yetenek kazandırabilir.

Bu nedenle, çocukların merakını doğru yönlendirmek, onların gelecekte başarılı ve mutlu bireyler olmasında önemli bir rol oynar. Bu, çocukların hayatlarını şekillendirmekte ve onlara yeni ufuklar açmakta önemli bir adımdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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