Bir Ortaokul Öğrencisi Pet Şişe Kullanarak Sessiz Çalışan Mini Bir Süpürge Yaptı

Her çocuk merak duygusuna sahiptir. Bu merak duygusunu doğru bir şekilde yönlendirmek ve yönetmek, çocukların önünde geniş bir dünya açabilir.

Manisa'da bir ortaokul öğrencisi sessiz çalışan mini bir süpürge yaptı. Öğretmeninin masasına döktüğü çöpü, süpürgesiyle temizleyerek makinesini tanıtan miniğin süpürgesi beğeni topladı.