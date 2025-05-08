Ne İpi Canım? Hindistan'da Doğaüstü Güçleri Olduğunu İddia Eden Adamın Katıldığı Bir Garip Canlı Yayın

Hindistan, her yönüyle bizi şaşırtan detaylarla dolu bir ülke. Bu benzersiz ülke, sunduğu çeşitli özellikler ve zenginlikler ile adeta bir ilginçlikler diyarı. Yemeklerinden yaşam biçimine, her alanda kendilerine özgü tavırlarını korumayı başarıyorlar. Sokak lezzetlerinden, üretim atölyelerinden, dizilerinden sonra şimdi de bir canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.

Doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden bir adam canlı yayında önüne konulan bir nesneyi uçurduğu bir gösteri yaptı. Fakat nesneyi tutan ipler gizlemeye ihtiyaç duyulmayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.