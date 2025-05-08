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Ne İpi Canım? Hindistan'da Doğaüstü Güçleri Olduğunu İddia Eden Adamın Katıldığı Bir Garip Canlı Yayın

Ne İpi Canım? Hindistan'da Doğaüstü Güçleri Olduğunu İddia Eden Adamın Katıldığı Bir Garip Canlı Yayın

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 23:33

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Hindistan, her yönüyle bizi şaşırtan detaylarla dolu bir ülke. Bu benzersiz ülke, sunduğu çeşitli özellikler ve zenginlikler ile adeta bir ilginçlikler diyarı. Yemeklerinden yaşam biçimine, her alanda kendilerine özgü tavırlarını korumayı başarıyorlar. Sokak lezzetlerinden, üretim atölyelerinden, dizilerinden sonra şimdi de bir canlı yayın sosyal medyada gündem oldu. 

Doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden bir adam canlı yayında önüne konulan bir nesneyi uçurduğu bir gösteri yaptı. Fakat nesneyi tutan ipler gizlemeye ihtiyaç duyulmayınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İpler gözükse bile adam işini büyük bir ciddiyetle yapmaya devam etti.

İpler gözükse bile adam işini büyük bir ciddiyetle yapmaya devam etti.

Hatta herhangi bir ip olmadığını kanıtlamak için çeşitli hareketlerde de bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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