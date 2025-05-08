Tablo Gibi: İstanbul Semalarında Dev Bir Ateş Gökkuşağı Oluştu

İstanbul'un eşsiz gökyüzü, nadiren rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yaptı. 'Ateş Gökkuşağı' olarak da bilinen 'Circumhorizontal Arc' fenomeni, İstanbul semalarında belirdi. Bu nadir olay, gökyüzünün renkli bir tabloya dönüştürdü ve şehrin üzerinde adeta renkli bir ateş halkası oluşturdu. Bu olağanüstü görüntü, görenlerin nefesini keserken, aynı zamanda doğanın ne kadar etkileyici ve sıra dışı olabileceğini bir kez daha hatırlattı.