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Tablo Gibi: İstanbul Semalarında Dev Bir Ateş Gökkuşağı Oluştu

Tablo Gibi: İstanbul Semalarında Dev Bir Ateş Gökkuşağı Oluştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 21:53

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İstanbul'un eşsiz gökyüzü, nadiren rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yaptı. 'Ateş Gökkuşağı' olarak da bilinen 'Circumhorizontal Arc' fenomeni, İstanbul semalarında  belirdi. Bu nadir olay, gökyüzünün renkli bir tabloya dönüştürdü ve şehrin üzerinde adeta renkli bir ateş halkası oluşturdu. Bu olağanüstü görüntü, görenlerin nefesini keserken, aynı zamanda doğanın ne kadar etkileyici ve sıra dışı olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

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"Ateş Gökkuşağı" olarak da bilinen Circumhorizontal Arc, gökyüzünün en etkileyici ve büyüleyici doğa olaylarından biridir.

"Ateş Gökkuşağı" olarak da bilinen Circumhorizontal Arc, gökyüzünün en etkileyici ve büyüleyici doğa olaylarından biridir.

Bu nadir görülen fenomen, güneş ışığının buz kristalleri tarafından kırılması sonucu meydana gelir ve adeta gökyüzünde yanar gibi görünen bir gökkuşağı oluşturur. Bu olayın gerçekleşmesi için belirli koşulların bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle, gözlemlemesi zor olabilir, ancak şanslı olanlar için unutulmaz bir deneyim sunar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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