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Bir Gemide Kullanılan Tuvalet Sistemi Görenleri Şaşırttı: Siz Bu Tuvaleti Kullanabilir miydiniz?

Bir Gemide Kullanılan Tuvalet Sistemi Görenleri Şaşırttı: Siz Bu Tuvaleti Kullanabilir miydiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 22:34

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Denizler, kendi içerisinde birçok sırrı barındıran, büyüleyici bir evren gibi. Özellikle denizlerde mesai harcamak, bu gizemli dünyayı daha yakından tanıma fırsatı sunar ve bu durum, denizciler için son derece ilgi çekici bir deneyim olabilir. 

Bir gemide, hala kullanılan bir tuvalet sisteminin görüntüleri paylaşıldı. Zeminin sadece demir parmaklıklardan oluştuğu, denizi seyredebildiğiniz o tuvaleti pek çok kişi oldukça beğendi. Aşağısında yüzen balıkları görmek ürkütücü olsa da fikri çoğu kişi eğlenceli buldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Denizlerin derinliklerinde geçen her an, sıradan bir iş gününden çok daha fazlasını ifade eder; her bir dalganın ardında yeni bir hikaye, yeni bir macera yatar.

Denizlerin derinliklerinde geçen her an, sıradan bir iş gününden çok daha fazlasını ifade eder; her bir dalganın ardında yeni bir hikaye, yeni bir macera yatar.

Denizler, sıradanlıktan uzak, heyecan dolu bir dünya sunar ve bu dünya bazen ürkütücü de olabilir. 

Peki siz bu tuvaleti nasıl buldunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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