Bir Gemide Kullanılan Tuvalet Sistemi Görenleri Şaşırttı: Siz Bu Tuvaleti Kullanabilir miydiniz?

Denizler, kendi içerisinde birçok sırrı barındıran, büyüleyici bir evren gibi. Özellikle denizlerde mesai harcamak, bu gizemli dünyayı daha yakından tanıma fırsatı sunar ve bu durum, denizciler için son derece ilgi çekici bir deneyim olabilir.

Bir gemide, hala kullanılan bir tuvalet sisteminin görüntüleri paylaşıldı. Zeminin sadece demir parmaklıklardan oluştuğu, denizi seyredebildiğiniz o tuvaleti pek çok kişi oldukça beğendi. Aşağısında yüzen balıkları görmek ürkütücü olsa da fikri çoğu kişi eğlenceli buldu.