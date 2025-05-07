Bir Gemide Kullanılan Tuvalet Sistemi Görenleri Şaşırttı: Siz Bu Tuvaleti Kullanabilir miydiniz?

Denizler, kendi içerisinde birçok sırrı barındıran, büyüleyici bir evren gibi. Özellikle denizlerde mesai harcamak, bu gizemli dünyayı daha yakından tanıma fırsatı sunar ve bu durum, denizciler için son derece ilgi çekici bir deneyim olabilir.
Bir gemide, hala kullanılan bir tuvalet sisteminin görüntüleri paylaşıldı. Zeminin sadece demir parmaklıklardan oluştuğu, denizi seyredebildiğiniz o tuvaleti pek çok kişi oldukça beğendi. Aşağısında yüzen balıkları görmek ürkütücü olsa da fikri çoğu kişi eğlenceli buldu.
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Denizlerin derinliklerinde geçen her an, sıradan bir iş gününden çok daha fazlasını ifade eder; her bir dalganın ardında yeni bir hikaye, yeni bir macera yatar.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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