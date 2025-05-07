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Arı Kostümü ile Rastgele Tohum Eken Bir Adam Bahar Geldiğinde Yaşanan Değişimi Paylaştı

Arı Kostümü ile Rastgele Tohum Eken Bir Adam Bahar Geldiğinde Yaşanan Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 17:53

İçerik Devam Ediyor

Doğanın geleceğimiz için önemi tartışılmaz. Doğanın sunduğu güzellikler, insan ruhunu ve bedenini beslerken, aynı zamanda çevremizdeki canlı çeşitliliği ve ekosistemleri de korur. Doğa, sadece biz insanlar için değil, tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahip. Bu nedenle, doğayı korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de doğrudan etkiler. 

'sfinbloom' isimli bir içerik üreticisi, yıllardır arı kostümü ile sokaklara rastgele tohumlar serpiyor, bahar geldiğinde yaşanan değişimi ise takipçileri ile paylaşıyor. Baharın gelmesiyle kendisinden yeni bir video daha geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/sfinbloom/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Arı kostümlü adam deyim yerindeyse 'geçtiği yeri güzelleştiriyor'.

Arı kostümlü adam deyim yerindeyse 'geçtiği yeri güzelleştiriyor'.

Aynı zamanda sosyal medyada hesabından bu konuda bilgiler de veriyor. Basit bir hareketle büyük bir değişim yaratan adam, pek çok kişiye de ilham veriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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