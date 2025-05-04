Bir Kadın Renk Körü Olan Eşinden Drajeleri Renklerine Göre Ayırmasını İsteyince Ortaya İlginç Bir Sonuç Çıktı

Bugün dünyada erkeklerin %8'i, kadınların ise %0.5'i renk körü. Fakat renk körlerinin görme yetilerinin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yok. Pek çoğu herhangi bir problem yaşamadan günlük hayatlarına devam edebiliyor. Bu kendileri için gayet normal olsa da konu hakkında bilgisi olmayanlara oldukça garip gelebiliyor.
Bir kadın, renk körü olan eşinden, renkli drajeleri renklerine göre ayırmasını istedi. Ortaya çıkan sonuç işte bir renk körünün gözünden dünyamızın nasıl göründüğünü özetledi.
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Renk körlüğü, genellikle doğuştan gelen ve kişinin belirli renkleri ayırt etme yeteneğini etkileyen bir durumdur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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