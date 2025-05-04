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Bir Kadın Renk Körü Olan Eşinden Drajeleri Renklerine Göre Ayırmasını İsteyince Ortaya İlginç Bir Sonuç Çıktı

Bir Kadın Renk Körü Olan Eşinden Drajeleri Renklerine Göre Ayırmasını İsteyince Ortaya İlginç Bir Sonuç Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 14:10

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Bugün dünyada erkeklerin %8'i, kadınların ise %0.5'i renk körü. Fakat renk körlerinin görme yetilerinin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yok. Pek çoğu herhangi bir problem yaşamadan günlük hayatlarına devam edebiliyor. Bu kendileri için gayet normal olsa da konu hakkında bilgisi olmayanlara oldukça garip gelebiliyor. 

Bir kadın, renk körü olan eşinden, renkli drajeleri renklerine göre ayırmasını istedi. Ortaya çıkan sonuç işte bir renk körünün gözünden dünyamızın nasıl göründüğünü özetledi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Renk körlüğü, genellikle doğuştan gelen ve kişinin belirli renkleri ayırt etme yeteneğini etkileyen bir durumdur.

Renk körlüğü, genellikle doğuştan gelen ve kişinin belirli renkleri ayırt etme yeteneğini etkileyen bir durumdur.

Ancak, bu durumun herkes üzerinde aynı etkisi olmaz; çünkü renk körlüğünün farklı çeşitleri vardır. Bu çeşitlilik, renk körlüğünün seviyesini ve hangi renklerin etkilendiğini belirler. Bu durum, genellikle genetik faktörler nedeniyle oluşur ve genellikle erkeklerde daha yaygındır. Renk körlüğü olan kişiler genellikle kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ayırt etmekte zorluk çekerler. Ancak, bu durumun şiddeti ve etkilediği renkler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Pek çok kişi renk körü olduğu oldukça ileri yaşlarında, tesafüden öğrenebiliyor. Bu yüzden eğer böyle bir şüpheniz varsa gerekli testleri yaptırmanız önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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