Bir Kadın Renk Körü Olan Eşinden Drajeleri Renklerine Göre Ayırmasını İsteyince Ortaya İlginç Bir Sonuç Çıktı

Bugün dünyada erkeklerin %8'i, kadınların ise %0.5'i renk körü. Fakat renk körlerinin görme yetilerinin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yok. Pek çoğu herhangi bir problem yaşamadan günlük hayatlarına devam edebiliyor. Bu kendileri için gayet normal olsa da konu hakkında bilgisi olmayanlara oldukça garip gelebiliyor.

Bir kadın, renk körü olan eşinden, renkli drajeleri renklerine göre ayırmasını istedi. Ortaya çıkan sonuç işte bir renk körünün gözünden dünyamızın nasıl göründüğünü özetledi.