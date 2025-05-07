Bu Sefer Fena Faka Bastı: Çinli Bir Turist Kamerasını Çalmak İsteyen Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Dünya genelinde, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hırsızlık ve kapkaç gibi suçlar oldukça yaygın bir durum. Bu tür olaylarda genellikle turistler, gezi sırasındaki dikkatsizliği ve bilinçsizliği nedeniyle daha sık hedef alınıyor. Bu durum, turistlerin tatillerini keyifli bir şekilde geçirmelerini engelliyor ve hatta güvenliklerini tehdit ediyor.

Yaşanan hırsızlık olayları ile dikkat çeken Barcelona'da bir hırsız, eyleminden bin pişman oldu. Kamerasını çalmaya çalıştığı Çinli turist tarafından etkisiz hale getirilen hırsızın korku dolu anları kameralara yansıdı.