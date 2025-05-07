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Bu Sefer Fena Faka Bastı: Çinli Bir Turist Kamerasını Çalmak İsteyen Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Bu Sefer Fena Faka Bastı: Çinli Bir Turist Kamerasını Çalmak İsteyen Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 16:20

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Dünya genelinde, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hırsızlık ve kapkaç gibi suçlar oldukça yaygın bir durum. Bu tür olaylarda genellikle turistler, gezi sırasındaki dikkatsizliği ve bilinçsizliği nedeniyle daha sık hedef alınıyor. Bu durum, turistlerin tatillerini keyifli bir şekilde geçirmelerini engelliyor ve hatta güvenliklerini tehdit ediyor. 

Yaşanan hırsızlık olayları ile dikkat çeken Barcelona'da bir hırsız, eyleminden bin pişman oldu. Kamerasını çalmaya çalıştığı Çinli turist tarafından etkisiz hale getirilen hırsızın korku dolu anları kameralara yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Son zamanlarda, Barcelona'nın hırsızlık vakalarıyla anıldığını duymuş olabilirsiniz.

Son zamanlarda, Barcelona'nın hırsızlık vakalarıyla anıldığını duymuş olabilirsiniz.

Bu durum, şehre gelen turistlerin, hırsızlık olaylarına karşı tedbirler alarak gezmelerine yol açtı. Barcelona'yı ziyaret etmeyi planlayanların, şehrin güzelliklerini keşfederken aynı zamanda güvende kalmalarını sağlamak için bazı önlemler alması gerekiyor. Kimileri telefonlarını koluna sıkıca bağlıyor, kimileri cüzdanlarını kıyafetlerinin en güvenli yerine yerleştiriyor, kimileri de kameralarını korumaya çalışıyor. Tüm bu yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekmesine rağmen henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Bu da dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden birinin kötü bir üne sahip olmasına sebep oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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