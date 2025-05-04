İsveç'te Öğretmenlik Yapan Bir Türk İsveçli Velisinin 1 Senelik Planı Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DITp0f...
İsveç, dünya genelinde yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri. Bu prestijli konum, onu hem yerleşmek hem de yaşamak için cazip bir destinasyon haline getiriyor. İsveç'in yüksek yaşam standardı, sağlam bir eğitim sisteminden, etkileyici bir sağlık hizmetine, güçlü bir ekonomiye ve çevreye saygılı bir yaşam biçimine kadar bir çok alanda kendisini gösteriyor.
İsveç'te öğretmenlik yapan 'isvecomerogretmen' isimli bir içerik üreticisi, İsveçli bir velisi ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Velisinin 1 senelik planı, izleyenlere derin bir iç geçirtti.
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Öğretmenin anlattığını göre çift, çocuklarını okuldan alıp 1 senelik bir dünya turuna çıkacaklar.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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