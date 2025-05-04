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İsveç'te Öğretmenlik Yapan Bir Türk İsveçli Velisinin 1 Senelik Planı Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

İsveç'te Öğretmenlik Yapan Bir Türk İsveçli Velisinin 1 Senelik Planı Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2025 - 16:35 Son Güncelleme: 04.05.2025 - 16:39

İçerik Devam Ediyor

İsveç, dünya genelinde yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri. Bu prestijli konum, onu hem yerleşmek hem de yaşamak için cazip bir destinasyon haline getiriyor. İsveç'in yüksek yaşam standardı, sağlam bir eğitim sisteminden, etkileyici bir sağlık hizmetine, güçlü bir ekonomiye ve çevreye saygılı bir yaşam biçimine kadar bir çok alanda kendisini gösteriyor. 

İsveç'te öğretmenlik yapan 'isvecomerogretmen' isimli bir içerik üreticisi, İsveçli bir velisi ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Velisinin 1 senelik planı, izleyenlere derin bir iç geçirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DITp0f...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Öğretmenin anlattığını göre çift, çocuklarını okuldan alıp 1 senelik bir dünya turuna çıkacaklar.

Öğretmenin anlattığını göre çift, çocuklarını okuldan alıp 1 senelik bir dünya turuna çıkacaklar.

Kendileri de öğretmen olan çift, bu süreçte çocuklarına kendileri eğitim verecek. Geri döndüklerinde ise çocuklar, sene kaybı yaşamadan eski sınıflarında eğtimlerine devam edecek. 

Çocukların bu süreçte, 1 sene okulda öğreneceklerinden çok daha fazlasını hem öğrenecek hem deneyimleyecek olması, aynı zamanda iki yetişkinin de işlerinden 1 senelik izni rahatlıkla alabilmesi, hepsinden önemlisi de tüm bu seyahate maddi güçlerinin rahatlıkla yetecek olması, izleyenlere derin bir iç geçirtti. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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