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Çin'de Yaşayan Afrikalı Bir Aile Parkta Otururken Durup Kendilerini İzleyen İnsanları Paylaştı

Çin'de Yaşayan Afrikalı Bir Aile Parkta Otururken Durup Kendilerini İzleyen İnsanları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.05.2025 - 19:27

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Dünya, çeşitli kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir mozaik. Farklılıkların birleşiminden oluşan bu zenginlik, dünyayı benzersiz ve çekici kılar. Bu çeşitlilik aynı zamanda, dünyanın ne kadar geniş ve renkli bir yer olduğunu da gösterir. Farklı kültürlere saygının önemi büyük fakat bazen ortaya tatsız görüntüler çıkabiliyor. 

Çin'de yaşayan Afrikalı bir aile, parkta vakit geçirmek istedi. Fakat yanlarından geçenlerin durup kendilerini izlemesi sinirleri bozdu. Aile o anları 'Çin'de siyahi olmak' notuyla paylaştı. O görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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