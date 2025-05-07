Bir Dişçi, Tedavi İçin Gelen Arkadaşına Dev Dişleri Yaparak Şakaladı

Arkadaşlık bağlarını güçlendiren unsurlardan biri de kuşkusuz ki içerisinde barındırdığı şakalar ve espriler. Bu eğlenceli anlar, dostlukların daha da pekişmesine yardımcı olurken, aynı zamanda günlük hayatın stresinden uzaklaşmamızı sağlar. Birlikte geçirilen zamanın daha keyifli ve eğlenceli hale gelmesini sağlayan bu şakalar, arkadaşlık ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat bazen bazı şakalar tat kaçırabiliyor.
Bir adam dişçi arkadaşına tedavi olmak istedi fakat acımasız bir şakaya maruz kaldı.
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Arkadaşına dev dişler yapan dişçi, şoke olduğu anları da kaydetti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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