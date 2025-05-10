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WiFi Teknolojisinin Akıl Almaz İcadından Kahvede Dışlanan Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

WiFi Teknolojisinin Akıl Almaz İcadından Kahvede Dışlanan Amcaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 18:01

Sosyal mecraların kendine münhasır platformu Twitter’da bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış? Her an her konuyu mizaha dökebilen Twitter kullanıcıları bir başka. Öyle ki, esprileriyle diğer platformlara da konu olabiliyorlar. Şimdiyse haftanın favori günü Cumartesi gününün viral tweetleriyle karşınızdayız. 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Gözyaşlarımız sel…

Gözyaşlarımız sel…
twitter.com

Herhangi bir Twitter kullanıcısı 👇

Herhangi bir Twitter kullanıcısı 👇
twitter.com

Biz de geliyoruz 👇

Biz de geliyoruz 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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E doğal olarak 👇

E doğal olarak 👇
twitter.com

Yeni tartışma konusu 👇

Yeni tartışma konusu 👇
twitter.com

İzlemeyince de kızar bi’ de 👇

👇

Abi açar mısın, yaz gelsin 🥲

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Yarın görüşmek üzere ✌️

Yarın görüşmek üzere ✌️
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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