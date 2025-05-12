Emmanuel Macron’un Tüm Dünyada Gündem Olan Görüntüleri: Kokain mi Mendil mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı, komplo teorileriyle bilinen Amerikalı yayıncı Alex Jones yaptı.

Jones, liderlerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'den dönerken gerçekleştirdikleri tren yolculuğunda çekilen bir videoyu paylaşarak, görüntülerde “kokain benzeri beyaz bir toz” bulunduğunu ve bu maddenin Macron tarafından hızla cebine atıldığını iddia etti. Aynı videoda Merz’in bir kaşığı gizlediğini, Starmer’ın da bu esnada yanlarında bulunduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından da “şüpheli” bulunarak tartışmalara neden oldu. Videonun çekildiği anın, üç liderin Kiev ziyaretlerinin ardından gece treniyle dönüş yolculuğuna denk geldiği ifade ediliyor.

Fransız gazetesi Libération, videoda Macron’un elindeki nesnenin bir mendil, Merz’in ise içecek karıştırıcısı olduğunu belirtti. Gazete, bu iddiaların herhangi bir kanıta dayanmadığını ve sosyal medyada yayılan bir komplo teorisinden ibaret olduğunu yazdı.