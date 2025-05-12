Emmanuel Macron’un Tüm Dünyada Gündem Olan Görüntüleri: Kokain mi Mendil mi?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Alman siyasetçi Friedrich Merz’in, Ukrayna dönüşü tren yolculuğunda ‘kokain’ kullandığı yönünde sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Ünlü bir yayıncının paylaştığı görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı’nın kokain sakladığı iddia edilirken Fransız basınında yer alan haberlere göre ilgili görüntülerde görünen şeyler mendil ve meyve suyu karıştırıcısı.
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Emmanuel Macron’un başrolde olduğu bir video sosyal medyada milyonlarca görüntünlenme aldı ve gündem oldu.
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İşte o tüm dünya da gündem olan o görüntüler...
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Yaşananlar sonrasında Fransız basınında çıkan haberlerdeki fotoğrafta masanın üzerindekinin peçete olduğu net bir şekilde gözüküyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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