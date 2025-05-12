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Emmanuel Macron’un Tüm Dünyada Gündem Olan Görüntüleri: Kokain mi Mendil mi?

Emmanuel Macron’un Tüm Dünyada Gündem Olan Görüntüleri: Kokain mi Mendil mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 08:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Alman siyasetçi Friedrich Merz’in, Ukrayna dönüşü tren yolculuğunda ‘kokain’ kullandığı yönünde sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Ünlü bir yayıncının paylaştığı görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı’nın kokain sakladığı iddia edilirken Fransız basınında yer alan haberlere göre ilgili görüntülerde görünen şeyler mendil ve meyve suyu karıştırıcısı.

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Emmanuel Macron’un başrolde olduğu bir video sosyal medyada milyonlarca görüntünlenme aldı ve gündem oldu.

Emmanuel Macron’un başrolde olduğu bir video sosyal medyada milyonlarca görüntünlenme aldı ve gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı, komplo teorileriyle bilinen Amerikalı yayıncı Alex Jones yaptı.

Jones, liderlerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'den dönerken gerçekleştirdikleri tren yolculuğunda çekilen bir videoyu paylaşarak, görüntülerde “kokain benzeri beyaz bir toz” bulunduğunu ve bu maddenin Macron tarafından hızla cebine atıldığını iddia etti. Aynı videoda Merz’in bir kaşığı gizlediğini, Starmer’ın da bu esnada yanlarında bulunduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından da “şüpheli” bulunarak tartışmalara neden oldu. Videonun çekildiği anın, üç liderin Kiev ziyaretlerinin ardından gece treniyle dönüş yolculuğuna denk geldiği ifade ediliyor.

Fransız gazetesi Libération, videoda Macron’un elindeki nesnenin bir mendil, Merz’in ise içecek karıştırıcısı olduğunu belirtti. Gazete, bu iddiaların herhangi bir kanıta dayanmadığını ve sosyal medyada yayılan bir komplo teorisinden ibaret olduğunu yazdı.

İşte o tüm dünya da gündem olan o görüntüler...

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Yaşananlar sonrasında Fransız basınında çıkan haberlerdeki fotoğrafta masanın üzerindekinin peçete olduğu net bir şekilde gözüküyor.

Yaşananlar sonrasında Fransız basınında çıkan haberlerdeki fotoğrafta masanın üzerindekinin peçete olduğu net bir şekilde gözüküyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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