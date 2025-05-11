Erzurum Valisi Oğlunun TikTok Videosuna Gelen Tepkilere "Algı Operasyonu" Dedi

Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının hakkını savunanlara sitem ederek, aynı hassasiyeti oğluna göstermediklerini söyledi. Çiftçi, 'Öte yandan bir kamu görevine atanan kişinin 'makam diyeti' yapmasını, kendisine sunulan ve makama bağlı haklardan veya imkanlardan en asgari düzeyde faydalanması gerektiğini her ortamda savunurken, evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem veya kamu görevlilerine baskı yapılmasını kabul etmem asla düşünülemez veya iddia edilemez. Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Üst düzey kamu görevlilerinin, sürekli olarak halkın gözü önünde bulunanların kendilerine, hal ve hareketlerine, yaşantılarına, aile fertlerine dikkat etmeleri bir mecburiyettir. Yıllarca bu bilinçle kamu görevimi sürdürdüm, aileme, yakınlarıma hep bu hususları telkin ettim.' dedi.

Vali Çiftçi, açıklamasında, 'Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. 'Şüphesiz sizin mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir' ilahi buyruğu gereğince, herkesin benzer durumlarla yüz yüze gelebileceğini, herkesin evladıyla sınanabileceğini hatırlatır, eleştirilerde insaf ve vicdan ölçülerine riayet etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu bilgilerinize sunarım. Karar ve takdir milletimizindir' ifadelerine yer verdi.