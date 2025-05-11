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Erzurum Valisi Oğlunun TikTok Videosuna Gelen Tepkilere "Algı Operasyonu" Dedi

Erzurum Valisi Oğlunun TikTok Videosuna Gelen Tepkilere "Algı Operasyonu" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 00:41

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'ye ait sosyal medya paylaşımları son günlerde büyük tepki topladı. Çiftçi, çakarlı araç gösterdiği videolarla dikkat çekerek, 'Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım' şeklinde ifadeler kullandı. Bir başka paylaşımında ise çakarlı araçla ilgili olarak polis emojisiyle birlikte, 'Tahsis belgeni alayım. Me (Ben): Ben de sicil numaranı alayım' notunu düşerek eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca, cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartı ve silah ruhsatını da gösterdiği bir video paylaştı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaşanan bu tartışmalarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden 'zaruri açıklama' başlıklı bir yazı paylaşarak, sokak hayvanları üzerinden tepki gösterenlere eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, tartışmaları sona erdirmek yerine daha da büyütmüş gibi görünüyor.

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Erzurum Valisi'nin oğlunun yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. Vali, "algı operasyonu" diyerek açıklama yaptı.

Erzurum Valisi'nin oğlunun yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. Vali, "algı operasyonu" diyerek açıklama yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Birkaç gündür bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, küçük evladımın yaptığı bir paylaşım üzerinden şahsıma ve aileme yönelik itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle 18 yaşındaki oğlum A.T'nin yaptığı paylaşımın içeriği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Valiliğimize ait kapalı garajda, çakarlı aracın videosunu çeken oğlum, aracın üzerine polis memuru ikonu koymuş ve karşılıklı bir konuşma metnine yer vermiş ve bu diyaloğu da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Böyle bir hadiseden dolayı evladımın ve şahsımın gündeme gelmesinden, haber olmasından dolayı son derece üzüntü ve hicap duyduğumu belirtmek isterim. Görev yaptığım Erzurum halkından ve aziz milletimizden özür diliyor, onların engin hoşgörüsüne sığınıyorum.' dedi.

İskilipli Atıf'a "mazlum, mağdur ve şehit" diyen Vali Çiftçi, "bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır" dedi.

İskilipli Atıf'a "mazlum, mağdur ve şehit" diyen Vali Çiftçi, "bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır" dedi.

Vali Çiftçi açıklamasının devamında 'Videoda da açıkça görüleceği üzere, paylaşım tamamen kurgusaldır. Çakarlı aracın trafikte kullanılması, denetim amaçlı polis tarafından durdurulması, evrak istenmesi ve polis memurunun sicil numarasının, evladım tarafından talep edilmesi gerçekte kesinlikle vuku bulmamıştır. Hal böyle iken, sanki hadise gerçekte yaşanmış, resmi çakarlı araç trafikte veya konvoyda kullanılmış, evrak isteyen polis memuru tehdit edilmiş, baskı yapılmış gibi bir algı yaratılması, Çorum Valiliğim döneminde 5 yıl boyunca anma etkinliklerine katıldığım (mazlum, mağdur ve şehit) İskilipli Muhammed Atıf Efendi olayı ile irtibat kurulması ve bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır, itibar suikastıdır” dedi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruh..."

"Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruh..."

Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının hakkını savunanlara sitem ederek, aynı hassasiyeti oğluna göstermediklerini söyledi. Çiftçi, 'Öte yandan bir kamu görevine atanan kişinin 'makam diyeti' yapmasını, kendisine sunulan ve makama bağlı haklardan veya imkanlardan en asgari düzeyde faydalanması gerektiğini her ortamda savunurken, evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem veya kamu görevlilerine baskı yapılmasını kabul etmem asla düşünülemez veya iddia edilemez. Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Üst düzey kamu görevlilerinin, sürekli olarak halkın gözü önünde bulunanların kendilerine, hal ve hareketlerine, yaşantılarına, aile fertlerine dikkat etmeleri bir mecburiyettir. Yıllarca bu bilinçle kamu görevimi sürdürdüm, aileme, yakınlarıma hep bu hususları telkin ettim.' dedi. 

Vali Çiftçi, açıklamasında, 'Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. 'Şüphesiz sizin mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir' ilahi buyruğu gereğince, herkesin benzer durumlarla yüz yüze gelebileceğini, herkesin evladıyla sınanabileceğini hatırlatır, eleştirilerde insaf ve vicdan ölçülerine riayet etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu bilgilerinize sunarım. Karar ve takdir milletimizindir' ifadelerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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