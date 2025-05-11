Erzurum Valisi Oğlunun TikTok Videosuna Gelen Tepkilere "Algı Operasyonu" Dedi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'ye ait sosyal medya paylaşımları son günlerde büyük tepki topladı. Çiftçi, çakarlı araç gösterdiği videolarla dikkat çekerek, 'Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım' şeklinde ifadeler kullandı. Bir başka paylaşımında ise çakarlı araçla ilgili olarak polis emojisiyle birlikte, 'Tahsis belgeni alayım. Me (Ben): Ben de sicil numaranı alayım' notunu düşerek eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca, cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartı ve silah ruhsatını da gösterdiği bir video paylaştı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaşanan bu tartışmalarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden 'zaruri açıklama' başlıklı bir yazı paylaşarak, sokak hayvanları üzerinden tepki gösterenlere eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, tartışmaları sona erdirmek yerine daha da büyütmüş gibi görünüyor.
Erzurum Valisi'nin oğlunun yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. Vali, "algı operasyonu" diyerek açıklama yaptı.
İskilipli Atıf'a "mazlum, mağdur ve şehit" diyen Vali Çiftçi, "bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır" dedi.
"Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruh..."
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