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Kritik Putin - Zelenski Zirvesi Perşembe Günü Türkiye'de Yapılacak

Kritik Putin - Zelenski Zirvesi Perşembe Günü Türkiye'de Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 20:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa’dan gelen 30 günlük ateşkes çağrısına yanıt olarak Ukrayna’yı 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelere davet etmesi, diplomatik çözüm umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Bu çağrılara yanıt Zelenski'den geldi.

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Rusya - Ukrayna savaşında yeni dönemeçe giriyoruz.

Rusya - Ukrayna savaşında yeni dönemeçe giriyoruz.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta 'ateşkes' çağrıları uluslararası kamuoyunda daha yüksek sesle dillendirilmeye başladı. Putin, Erdoğan ve Trump'ın sırasıyla Türkiye'de bir görüşme ortamı oluşturulması fikrine Zelenski'den de olumlu yanıt geldi.

Tarih ve yer belirlendi.

Tarih ve yer belirlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Diplomasi için gerekli zemini sağlamak için yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok. Ve ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramazlar' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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