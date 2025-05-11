Kritik Putin - Zelenski Zirvesi Perşembe Günü Türkiye'de Yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Diplomasi için gerekli zemini sağlamak için yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok. Ve ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramazlar' ifadelerini kullandı.