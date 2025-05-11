Kritik Putin - Zelenski Zirvesi Perşembe Günü Türkiye'de Yapılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa’dan gelen 30 günlük ateşkes çağrısına yanıt olarak Ukrayna’yı 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelere davet etmesi, diplomatik çözüm umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Bu çağrılara yanıt Zelenski'den geldi.
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Rusya - Ukrayna savaşında yeni dönemeçe giriyoruz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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